Frankfurt am Main (ots) -Erster Auftritt im Rahmen des "Ball des Sports" am 22.02.2025 in Frankfurt/MainDer frühere Fecht-Weltmeister Max Hartung tritt mit dem heutigen Tag bei der Sporthilfe die neu geschaffene Vorstands-Position für Kommunikation, Public Affairs und Kuratoriums-Angelegenheiten an. Er vervollständigt damit neben Karsten Petry und Karin Orgeldinger ab sofort die Führung der Stiftung und wird zukünftig als "Sprecher des Vorstands" agieren."Ich freue mich sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit im Team des Vorstands mit Karin Orgeldinger und Karsten Petry", sagt Max Hartung. "Ich möchte in meiner Funktion dazu beitragen, die inspirierenden Sportlerinnen und Sportler noch stärker sichtbar zu machen. Dabei werden meine Erfahrungen als ehemaliger Leistungssportler, als Gründer von 'Athleten Deutschland' und aus der Nachwuchsförderung meine Arbeit prägen. Nun mit dem Team der Sporthilfe die besten Athletinnen und Athleten Deutschlands zu unterstützen und mit ihnen unsere Gesellschaft lebenswerter zu machen, empfinde ich als Ehre und Privileg."Erster offizieller Auftritt Hartungs wird im Rahmen des "Ball des Sports" erfolgen - für die Sporthilfe die sowohl finanziell als auch ideell wichtigste Veranstaltung im Jahr. Mit Europas größter Benefizveranstaltung im Sport bittet die Sporthilfe am kommenden Samstag, 22. Februar 2025, Deutschlands Elite aus Sport, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft in die Festhalle Frankfurt. Bei der 54. Auflage werden am Vorabend der Bundestagswahl die Medaillengewinnerinnen und -gewinner der Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris zu den exklusiven Gästen der Veranstaltung gehören.Zur Person:Max Hartung (Jahrgang 1989) ist viermaliger Europameister, Mannschaftsweltmeister und dreifacher Olympiateilnehmer im Säbelfechten. Parallel zur erfolgreichen Athletenkarriere engagierte er sich als Athletenvertreter für die Stärkung der Interessen von Athletinnen und Athleten. Als Vorsitzender der Athletenkommission im DOSB und als Gründungspräsident von "Athleten Deutschland e.V." hat er sich für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Athletinnen und Athleten eingesetzt. Von 2021 bis Januar 2024 war er als Geschäftsführer der Sportstiftung NRW tätig.Hinweis an die Redaktionen:Im Vorfeld des "Ball des Sports" findet am Donnerstag, den 20.02.2025 um 11.00 Uhr eine Pressekonferenz mit dem gesamten Sporthilfe-Vorstand in der Festhalle Frankfurt statt. Anmeldungen bitte formlos per Email an Yannick Wenig: yannick.wenig@sporthilfe.de.