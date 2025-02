Schwalbach (ots) -Der Frühling steht vor der Tür - die ideale Zeit, um deinem Badezimmer einen gründlichen Frühjahrsputz zu unterziehen. Doch wie bleibt die frisch geputzte, duftende Atmosphäre nach der Putz-Session auch in einem der meistgenutzten Räume erhalten? Mit diesen drei Tipps wirkt dein Bad noch einladender und bleibt nicht nur sauber, sondern auch lang anhaltend frisch.1. Bis zu 60 Tage kontinuierliche Frische ohne großen Aufwand - dank des Febreze Bad LufterfrischersNach dem Putzen sorgt der Febreze Bad Lufterfrischer für lang anhaltende Frische in deinem Badezimmer. Einfach aktivieren, aufstellen und bis zu 60 Tage durchgängig Frische genießen. Gut zu wissen: Mit seiner innovativen Technologie bekämpft er nicht nur die Gerüche direkt an der Quelle, sondern verhindert zusätzlich, dass sie sich auf Oberflächen wie Handtüchern oder Duschvorhängen festsetzen. Ohne Strom oder Batterien bietet der Lufterfrischer kontinuierliche Frische* - ideal, um das Badezimmer nach dem Putzen noch einladender zu gestalten.2. Ordnung schaffen: So bleibt dein Bad nach dem Putzen frisch und aufgeräumtEin aufgeräumtes Badezimmer unterstützt den sauberen Eindruck. Sortiere Pflegeprodukte und Haarklammern in dekorative Boxen oder Körbe, um für eine klare Struktur zu sorgen. Weniger sichtbare Gegenstände verschaffen Ruhe und Ordnung - perfekt, um das Ergebnis deines Frühjahrsputzes zu unterstreichen.3. Final Touch: Mit kleinen, dekorativen Akzenten den Frühling ins Bad holenNach dem Putzen und Aufräumen ist der ideale Zeitpunkt, um mit kleinen Deko-Accessoires ein schönes Ambiente zu schaffen. Eine Vase mit Blumen oder hochwertige Handtücher in Pastelltönen verleihen dem Raum das gewisse Etwas. Diese kleinen Akzente verstärken das Frühlingsgefühl und bringen Leichtigkeit in dein Badezimmer.Mit diesen Tipps bleibt dein Bad auch nach dem gründlichsten Frühjahrsputz ein Ort der Frische und Sauberkeit. Der Febreze Bad Lufterfrischer sorgt dafür, dass schlechte Gerüche keine Chance haben, während kleine Veränderungen wie dekorativen Akzente sowie clevere Organisation eine Atmosphäre schaffen, die den Frühling willkommen heißt. So kannst du den Start in die neue Jahreszeit rundum genießen!Der Febreze Bad Lufterfrischer in verschiedenen Duftvarianten ist ab sofort für UVP*² 3,99 EUR im Handel erhältlich.* bis zu 60 Tage*² Verkaufspreise, Vermarktungen und Distributionsentscheidungen (Sortiment, Platzierung) liegen im alleinigen Ermessen des Handelspartners.Pressekontakt:Fabric & Home Care Team (Ariel, Lenor, Fairy, Swiffer, Febreze, Mr. Proper, Antikal)Procter & Gamble Service GmbH, Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach am TaunusE-Mail: febreze@ketchum.deMiriam Pschirrer, Ketchum GmbHBahnstraße 2, 40212 DüsseldorfMobil:+49 152 03460267, E-Mail: miriam.pschirrer@ketchum.deOriginal-Content von: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/5972874