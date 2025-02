Wien (ots) -Die Universal Edition ist einer der größten und traditionsreichsten Musikverlage Österreichs. Sie wurde 1901 gegründet und hat seit 1914 ihren Sitz im Wiener Musikverein. Das Programm umfasst über 35.000 Titel und enthält wichtige Namen wie Gustav Mahler, Arnold Schönberg, Kurt Weill, Wolfgang Rihm und Arvo Pärt.Seit 1914 war die Universal Edition im Wiener Musikverein beheimatet. Ende des Jahres verlässt das Verlagshaus nach 111 Jahren diese traditionsreichen Räumlichkeiten. Was auf den ersten Blick als großer Verlust erscheint, bedeutet zugleich eine einzigartige Chance: Die Universal Edition wird ihre beiden Wiener Dependancen an einem neuen Standort in Wien zusammenführen, der den technologischen und digitalen Anforderungen eines zukunftsorientierten Musikverlags gerecht wird, um damit eine neue, moderne Arbeitsumgebung zu schaffen, die kreative Zusammenarbeit und Innovation noch stärker fördert.Die Universal Edition hat ihren Fokus stets auf das Neue ausgerichtet und sich mit innovativen Neuerungen des Verlagswesens beschäftigt. So hat sie vor vier Jahren das einzigartige Publishing-Tool scodo auf den Markt gebracht, das Komponist:innen nach erfolgreicher Prüfung durch das Artistic Committee die Möglichkeit bietet, Teil des renommierten Verlagskatalogs zu sein und durch einen international agierenden Verlag professionell vertreten zu werden. Damit nimmt die UE wie seit jeher eine Vorreiterrolle in der Entwicklung und Umsetzung eines neuen, wegweisenden Verlagsmodells ein, nutzt damit die Chancen der Digitalisierung und ist so gleichzeitig nah am zeitgenössischen Aufführungsgeschehen beteiligt.Die UE setzt sich weiterhin mit großem Einsatz mit ihrem kulturellen Erbe auseinander. Sie gibt kritische Gesamtausgaben, etwa von Gustav Mahler, Alban Berg und Anton Webern heraus und ist Kooperationspartnerin von Wettbewerben, Archiven und Universitäten. Im nächsten Jahr wird die UE ihr 125-jähriges Jubiläum feiern und mit dem neuen Standort zugleich ein neues, zukunftsgerichtetes Kapitel in der Verlagsgeschichte aufschlagen."Was sich für uns im ersten Moment als bedauerlicher Verlust anfühlte, stellt sich bei näherer Betrachtung als eine Chance der Weiterentwicklung des Verlages dar. Die Identität der Universal Edition ist seit ihrer Gründung durch ihre Komponist:innen, deren Werke und deren internationale Vertretung geprägt. Unser Ziel ist es, ihr musikalisches Erbe zu pflegen und zugleich ihren Stellenwert im aktuellen und zukünftigen Musikleben weiterhin zu festigen und auszubauen. Unsere Stärken sind die Themen der Gegenwart: Digitalisierung, ein modernes Musikverlagswesen und ein Ohr am Puls der Zeit."Astrid Koblanck, Vorstandsvorsitzende Universal Edition"We shape the future of music" - die Universal Edition freut sich auf die kommenden Jahre mit all ihren Neuerungen.Pressekontakt:Universal Edition AGDr. Martina Kalser-GruberTelefon: +43 664 8 44 36 21E-Mail: kalser-gruber@universaledition.comWebsite: https://www.universaledition.comOriginal-Content von: Universal Edition, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141809/5972898