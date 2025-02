Der Chemiekonzern BASF verzeichnet einen bedeutenden strategischen Erfolg mit dem Verkauf seiner brasilianischen Baufarbensparte Suvinil an den US-amerikanischen Farbenhersteller Sherwin-Williams. Die Transaktion, die einen Kaufpreis von 1,15 Milliarden US-Dollar umfasst, markiert einen wichtigen Meilenstein in der Konzernumstrukturierung. Die BASF-Aktie reagierte positiv auf diese Nachricht und verzeichnete im XETRA-Handel einen Anstieg von 0,5 Prozent auf 51,20 Euro. Besonders bemerkenswert ist, dass die zum Verkauf stehende Sparte im vergangenen Jahr einen Umsatz von etwa 525 Millionen US-Dollar erwirtschaftete und als einziges bedeutendes Business-to-Consumer-Segment des Konzerns gilt. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Halbjahr 2025 erwartet.

Strategische Neuausrichtung zeigt erste Erfolge

Die Veräußerung des brasilianischen Geschäfts fügt sich in die übergreifende Konzernstrategie ein, die auf Effizienzsteigerung und Portfoliooptimierung abzielt. Mit zwei Produktionsstandorten im Nordosten und Südosten Brasiliens sowie rund 1.000 Mitarbeitern übergibt BASF ein gut aufgestelltes Geschäft an Sherwin-Williams. Die positive Kursentwicklung der BASF-Aktie spiegelt das Vertrauen der Anleger in diese strategische Entscheidung wider. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit einem Kursziel von 53,84 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert.

