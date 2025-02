Mainz (ots) -Woche 8/25Fr., 21.2.Bitte geänderten Programmablauf und Ergänzungen ab 23.30 Uhr beachten:23.30 aspekteDas Beste von der Berlinale 2025Die Welt mit anderen Augen sehen0.15 heute journal update0.30 Wahl im ZDF 2025 (VPS 1.05)Und sonst so? - Die kleinen Parteien im Wahlkampf1.30 Terra X (VPS 2.35)Unser Leben - Wie wir sterben2.15 Terra X (HD/UT)Millionenstadt über den WolkenDie erstaunliche Welt des Flugverkehrs(Erstsendung 6.8.2017)Deutschland 20173.00 The Owners (VPS 3.20)4.25 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.10)5.10- hallo deutschland (VPS 4.45)5.30Woche 11/25Mi., 12.3.Bitte neue Ausdrucke beachten:1.00 On Deck - Ausbildung auf dem Meer (HD/UT)Das Abenteuer auf dem Schiff beginntFilm von Alena Dörfler und Felix MeschedeDeutschland 20251.30 On Deck - Ausbildung auf dem Meer (HD/UT)Adrenalinkick bei der ersten PrüfungFilm von Alena Dörfler und Felix MeschedeDeutschland 20251.55 On Deck - Ausbildung auf dem Meer (HD/UT)Selina übernimmt das KommandoFilm von Alena Dörfler und Felix MeschedeDeutschland 20252.15 On Deck - Ausbildung auf dem Meer (HD/UT)Härtetest auf offenem MeerFilm von Alena Dörfler und Felix MeschedeDeutschland 2025Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5972978