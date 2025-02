München (ots) -Ob auf TikTok, Instagram oder YouTube - im Countdown zur Bundestagswahl positionieren sich zahlreiche Influencerinnen und Influencer mit ihren Parteipräferenzen. Sie dürfen sich aber nicht für politische Werbung in Reels, also Bewegtbildinhalten, bezahlen lassen. Denn diese gelten als fernsehähnlich. Und in solchen Angeboten ist politische Werbung und sogar Wahlwerbung verboten. Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat daher jetzt ein Werbequiz (https://das-werbequiz.de/politik/) zu diesem wichtigen Aspekt entwickelt und bietet damit ganz aktuell Aufklärung vor der Bundestagswahl.BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: "Die politische Meinungsbildung gerade der jungen Zielgruppen findet mehr und mehr im Netz statt. Mit unserem neuen Informationsangebot zu politischer Werbung möchte die Landeszentrale einen Beitrag zum Schutz des Meinungsbildungsprozesses in den Medien leisten: Um politische Botschaften richtig einordnen zu können, sollten möglichst viele Menschen wissen, welche Regeln für politische Werbung auch im Internet gelten. Nur so können sie seriöse Informationen, Meinungsäußerungen und gezielte Beeinflussungsverbote auseinanderhalten."Vielen Influencerinnen und Influencern sowie deren Auftraggebern ist oft gar nicht bewusst, dass politische Werbung in Reels verboten ist. Junge Creators und Social-Media-Nutzende können nun gemeinsam mit der fiktiven Influencerin "Lynn" online das Rätsel der politischen Werbung lösen: Lynn durchlebt in der Story verschiedene Entwicklungsschritte. Erst entdeckt sie eine neue politische Partei und ist fasziniert. Voller Begeisterung postet sie das. Dann geht sie sogar eine Kooperation mit der Partei ein - und wird schließlich Politikerin und Aushängeschild der Partei."Lynn und das Rätsel der politischen Werbung" beschreibt so verschiedene gängige Phänomene von politischer Werbung auf Social-Media. Dabei informiert das neue Quiz zur politischen Werbung realitätsnah, welche Formen politischer Werbung im Internet möglich sind und wie sie zu kennzeichnen sind.Pressekontakt:Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)Stefanie RegerPressesprecherinTel.: 089 63808-315E-Mail: stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/5972995