München (ots) -Link auf www.ardmediathek.de/kulturIm Reich der Filme - Die Berlinale und ihre Geschichte (rbb)verfügbar: bis 13. Februar 2026Die Doku zum 75. Jubiläum der Berlinale beleuchtet die Geschichte des Filmfestivals von seiner Gründung 1951 als westliches Schaufenster im Kalten Krieg bis hin zum weltgrößten Publikumsfilmfest. Sie zeigt Höhen und Tiefen, politische Einflüsse und den Wandel des Festivals. Mit der neuen Leiterin Tricia Tuttle beginnt ein neues Kapitel - was bringt ihre Ära? Der Film von Artem Demenok geht diesen Fragen nach.https://www.ardmediathek.de/video/dokumentation-und-reportage/die-berlinale-und-ihre-geschichte/rbb/Y3JpZDovL3JiYl85Y2IzZWNmNy02YzRiLTQ5ODktYjVlYS05ODZkNTc2NmEwZWRfcHVibGljYXRpb24Anastasia Kobekina - Jetzt oder nie! (WDR/BR/SWR)verfügbar bis: 1. Februar 2035Die vierteilige Doku-Serie "Anastasia Kobekina - Jetzt oder nie!" begleitet die junge, außergewöhnliche Cellistin Anastasia Kobekina auf ihrem Weg zur Weltkarriere. Dabei gelingt ein seltener und exklusiver Einblick in die verborgene Welt der Musikindustrie: einer gnadenlosen Branche, bei der hinter den glamourösen Kulissen harte kommerzielle Entscheidungen getroffen werden.https://www.ardmediathek.de/serie/anastasia-kobekina-jetzt-oder-nie/staffel-1/Y3JpZDovL3dkci5kZS9hbmFzdGFzaWFrb2Jla2luYQ/1Lars Eidinger - Sein oder nicht Sein (BR/ARTE)verfügbar bis 13. März 2025Schauspieler Lars Eidinger begeistert mit Improvisationstalent und seiner körperlichen Spielweise. Seit vielen Jahren feiert er große Erfolge an der Berliner Schaubühne oder bei den Salzburger Festspielen. Trotz der Erfolge polarisiert Eidinger. Regisseur Reiner Holzemer begleitet ihn bei Proben und Dreharbeiten, gewährt intime Einblicke in seine Arbeitsweise und beleuchtet Eidingers Werdegang - vom Tennis-Talent bis zur Schauspielausbildung an der Ernst-Busch-Schule.https://www.ardmediathek.de/film/lars-eidinger-sein-oder-nicht-sein/Y3JpZDovL2FydGUudHYvc2hvdy8xMDQ0MTUtMDAwLUEWilliam Fan - In Between (SWR)verfügbar bis 2. Februar 2026Porträt des deutsch-chinesischen Modedesigners William Fan. Er setzt durch seine Arbeit ein gesellschafts-politisches Zeichen für Diversität und kulturelle Wertschätzung. In seinem Design verschmelzen Kulturen, er plädiert für universelle, gender-neutrale Kleidung und bewegt sich damit zwischen Tradition und Moderne. Seine Geschichte gibt Einblicke in die von Gegensätzen und Wandel geprägte Modewelt.https://www.ardmediathek.de/video/dokumentarfilm/modedesigner-william-fan-im-portraet/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE4ODMyMzAJazzfieber - The Story of German Jazz (SWR)verfügbar: bis 29. Juli 2025Jazz war in Deutschland eine Revolution. In den 1920er-Jahren kam er aus den USA und eroberte schnell die Jugend. Bei den Nazis galt Jazz-Musik als Provokation und war verboten. Nach dem Krieg brachten US-Soldaten neue Impulse und deutsche Musiker wie Max Greger machten den Jazz populär. Heute ist das Genre etabliert und wird an Hochschulen gelehrt.https://www.ardmediathek.de/video/dokumentarfilm/jazzfieber-the-story-of-german-jazz/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzIxODE4MDMhr-Bigband im Konzert: feat. Till Brönner & Chiara Civello (HR)Till Brönner, international gefeierter Trompeter, widmet sein Konzert "Italien". Gemeinsam mit Sängerin Chiara Civello und der hr-Bigband erschafft er unter der Leitung von Magnus Lindgren eine Ode an Bella Italia. "Eigentlich bin ich Italiener", sagt Till Brönner, der zwar am Niederrhein geboren ist, aber die ersten Lebensjahre in Rom verbrachte.https://www.ardmediathek.de/video/hr-bigband/hr-bigband-im-konzert-feat-till-broenner-und-chiara-civello/hr/NjNlMDFlODMtZWYxMy00MzkxLWI4ODctZjI2NDBhNmFiMWY1Kunstretter - Im Sturm auf die Moderne (3sat)verfügbar bis 24. Januar 2029Die Nazis verachteten die Moderne Kunst und diffamierten Werke von Beckmann, Kirchner, Picasso und Dix als "entartete Kunst". 1937 beschlagnahmten sie rund 21.000 Werke aus über 100 Museen, viele wurden zerstört. Mutige Menschen retteten heimlich Kunstwerke. Die Dokumentation von Lars Hering zeichnet Geschichten von weitestgehend unbekannten Menschen nach, die sich den Plänen der Nazis in den Weg stellten. Ihr Lebenswerk wird bis heute erforscht und inspiriert die Arbeit junger Kunstschaffender.https://www.ardmediathek.de/video/kulturdoku/kunstretter-im-sturm-auf-die-moderne/3sat/Y3JpZDovLzNzYXQuZGUvU0NNU190cmFuc2Zlcl9TQ01TXzM2MjkyNDBmLTAzYTYtNDY2OS05YjFiLTYzOTQ5YjA4NjJlMgARD Audiothek - 3 TippsPodcast: The City of Oz (SWR/NDR/ARD Kultur)Über 20 Jahre sprüht Walter Josef Fischer, genannt OZ, jede Nacht Tausende Graffitis in Hamburg - Smileys, Kringel, seine Initialen. Von der Boulevardpresse als "Schmierfink" betitelt, von Gegnern gehasst, von Fans verehrt. Insgesamt acht Jahre sitzt er im Gefängnis - kommt raus und sprüht weiter. 64 Jahre ist Walter Fischer alt, als er 2014 von einer S-Bahn erfasst wird und stirbt. Seine Beerdigung ist laut und bunt. Doch wer war OZ? Ein Rebell, ein Künstler oder einfach nur ein Besessener?https://www.ardaudiothek.de/sendung/oz-graffiti-kuenstler-schmierfink-rebell/14107933/Podcast: Ein Zimmer für uns allein (BR2)Im Podcast "Ein Zimmer für uns allein" mit Host Paula Lochte treffen zwei Frauen aus verschiedenen Generationen aufeinander und sprechen über ein Thema, das sie verbindet. Zum Beispiel über Schönheitsideale, sexuelle Aufklärung, Finanzen, Care-Arbeit. Was waren ihre Struggles damals und heute? Was hat sich verändert, oder vielleicht sogar verbessert? Ab 20. Februar wöchentlich in der ARD Audiothek.https://www.ardaudiothek.de/sendung/ein-zimmer-fuer-uns-allein/10777225/Zwei Seiten - Der Podcast über Bücher (WDR)Zwischen Christine Westermann und Mona Ameziane liegen zwei Generationen und unzählige Bücher in großen und kleinen Stapeln. Was sie vereint: ihre Leidenschaft für gute Geschichten. Gemeinsam diskutieren sie in diesem Literatur-Podcast über die wichtigen und abseitigen Themen des Alltags und bringen in jeder Folge das Beste mit, was ihre Bücherregale zu bieten haben.https://www.ardaudiothek.de/episode/zwei-seiten-der-podcast-ueber-buecher-wdr/grenzen-uebers-ueberschreiten-und-einhalten/wdr/14165617/ardmediathek.dePressekontakt:Wenn Sie Fragen oder mehr Information benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und InformationE-Mail: Agnes.Toellner@ard.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5972987