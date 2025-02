BERLIN (dpa-AFX) - Im Tarifstreit mit den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) hat die Gewerkschaft Verdi zu einem weiteren Warnstreik ab Donnerstagmorgen aufgerufen. Der Ausstand soll von Schichtbeginn an rund 48 Stunden bis in die Morgenstunden am Samstag dauern, teilte die Gewerkschaft mit./maa/DP/jha