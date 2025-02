Die ASML-Aktie zeigt am 17. Februar 2025 eine positive Kursentwicklung. Aktuell notiert die Aktie bei 726,80 EUR, was einem Anstieg von 1,16 % gegenüber dem Vortag entspricht. Im Tagesverlauf bewegte sich der Kurs zwischen 713,90 EUR und 744,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 1.022,40 EUR, das Tief bei 605,80 EUR, womit der aktuelle Kurs etwa 28,9 % unter dem Jahreshoch notiert. Das Handelsvolumen beträgt 2.047.268 Aktien, was auf ein reges Interesse hindeutet.

Fundamentaldaten und jüngste Geschäftsentwicklungen

Im vierten Quartal 2024 erzielte ASML einen Umsatz von 9,3?Milliarden?EUR und einen Nettogewinn von 2,7?Milliarden?EUR, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Die Bruttomarge lag bei 51,7 %. Für das Gesamtjahr 2024 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 28,3?Milliarden?EUR und einen Nettogewinn von 7,6?Milliarden?EUR. ASML erwartet für das erste Quartal 2025 einen Umsatz zwischen 7,5?Milliarden?EUR und 8,0?Milliarden?EUR sowie eine Bruttomarge zwischen 52 % und 53 %. Für das Gesamtjahr 2025 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz zwischen 30?Milliarden?EUR und 35?Milliarden?EUR.

Analystenmeinungen und Kursziele

Die Analystenmeinungen zur ASML-Aktie sind überwiegend positiv. Von 38 befragten Analysten empfehlen die Mehrheit den Kauf der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 842,81 EUR, was einem Potenzial von etwa 15,11 % gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

Chancen und Risiken für Anleger

ASML profitiert von der steigenden Nachfrage nach Halbleitertechnologien, insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Die Einführung neuer EUV-Lithografiesysteme könnte zusätzliche Umsatzquellen erschließen. Allerdings könnten geopolitische Spannungen und Exportbeschränkungen das Geschäft beeinträchtigen. Zudem besteht das Risiko, dass neue Wettbewerber den Markt betreten und den Preisdruck erhöhen.

Fazit

Die ASML-Aktie zeigt eine solide Performance, unterstützt durch starke Fundamentaldaten und positive Analysteneinschätzungen. Die wachsende Nachfrage nach Halbleitertechnologien bietet weiteres Wachstumspotenzial. Anleger sollten jedoch die genannten Risiken berücksichtigen und ihre Investitionsentscheidungen entsprechend abwägen.

