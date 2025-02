Gersthofen (ots) -Mehr als jeder fünfte Deutsche ist über 65 Jahre alt: Vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft gewinnt auch das altersgerechte Wohnen an Bedeutung. Dieser Thematik haben sich die Experten der AMG Immobilien GmbH angenommen. Doch was genau bedeutet das für die Kunden des Unternehmens?Es kommt der Moment im Leben, in dem sich die Frage nach dem passenden Zuhause im Alter stellt: Vielleicht rückt ein Umzug in greifbare Nähe, weil das Haus zu groß geworden oder der Partner nicht mehr da ist. Vor diesem Hintergrund gewinnt das altersgerechte Wohnen zunehmend an Bedeutung. Allerdings zeigen die Zahlen des Statistischen Bundesamts im Jahr 2018, dass 85 Prozent aller Haushalte mit Senioren, also Personen ab 65 Jahren, keinen stufenlosen Zugang zur Wohnung hatten. "Die Ergebnisse der amtlichen Statistik zeichnen ein Bild mit zahlreichen Hindernissen in Bezug auf die Bewegungsfreiheit", erklärt Marcus Hopfenzitz, Inhaber der AMG Immobilien GmbH. "So erfüllten lediglich zwei Prozent der Wohnungen alle Merkmale eines barrierefreien Wohnens. Das bedeutet, sie boten ausreichend viel Platz in Küche und Bad, besaßen genügend breite Flure und Türen und hatten keine die Bewegungsfreiheit einschränkenden Stufen oder Schwellen.""Der Gedanke an einen Wohnwechsel mag anfangs vielleicht überwältigend wirken, aber er bringt einen entscheidenden Mehrwert mit sich: Ein neues Zuhause, das auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist, verspricht schließlich nicht nur mehr Bewegungsfreiheit und körperliche Erleichterung, sondern auch eine neue Perspektive", ergänzt Niederlassungsleiterin und Geschäftsführerin Sandra Kubo. "Es bietet die Möglichkeit, sich von Überflüssigem zu trennen, um Raum für neue Erlebnisse zu schaffen." Gemeinsam mit ihrem Team aus Powerfrauen unterstützt sie ihre Kunden dabei, Objekte zu realistischen und fairen Preisen zu kaufen oder zu verkaufen. Die Geschäftsführung der AMG Immobilien GmbH wurde im August 2024 von den Inhabern Marcus Hopfenzitz und seiner Frau Irina Hopfenzitz in die Hände von Sandra Kubo gelegt. Die Experten wissen, dass der Wohnraumwechsel nicht nur eine praktische, sondern auch eine emotionale Entscheidung ist: Schließlich hängen an jeder Immobilie Erinnerungen, die oft mit vielen Emotionen verbunden sind. Entsprechend wichtig ist es ihnen, ihre Kunden nicht nur ganzheitlich in Immobilienfragen zu beraten, sondern ihnen auch als verständnisvolle Berater zur Seite zu stehen, die eine ganzheitliche Unterstützung beim Verkauf oder Umzug bieten. Im Gegensatz zu vielen Branchenkollegen strebt das Unternehmen eine persönliche Vermittlung mit echtem Mehrwert an, bei der die Kundenzufriedenheit im Fokus steht.Abenteuer Wohnortwechsel im AlterIm Alter ändern sich die Wohnbedürfnisse vieler Menschen: Der Wunsch nach sozialer Nähe, nach Barrierefreiheit oder nach speziellen Pflegemöglichkeiten rückt mehr und mehr in den Fokus. Oft entscheiden sich Senioren dann eher gezwungenermaßen als freiwillig für einen Umzug.Doch wie jedes Abenteuer haben auch Umzüge ihre Herausforderungen: Der Verkauf der bisherigen Immobilie, der Abschied von vertrauten Orten - das sind die Etappen, die oft damit einhergehen. "An dieser Stelle kommen wir ins Spiel", sagt Sandra Kubo. "Nicht nur als erfahrene Immobilienexperten mit den notwendigen Fachkenntnissen und einem umfassenden Netzwerk, sondern auch als einfühlsame Navigatoren durch die emotionale Achterbahnfahrt des Wohnortwechsels." Von der detaillierten Immobilienbewertung bis hin zur taktischen Verkaufsstrategie orchestriert das Team den Prozess, um das Beste für seine Kunden herauszuholen.Warum ein rechtzeitiger Wohnwandel entscheidend istVerzögerungen im Wohnwandel im Alter bergen reale Risiken und können für Senioren buchstäblich zu echten Stolpersteinen werden: Wenn sie nicht früh genug in eine altersgerechte Umgebung umziehen, könnten sie sich ungewollt in einem unfreiwilligen Hindernisparcours wiederfinden, in dem Alltagssituationen zunehmend zur Herausforderung werden - sei es beim Überwinden von Schwellen, beim Duschen ohne ebenerdigen Einstieg oder beim Navigieren ohne Aufzug. Zudem birgt das Verbleiben in einer Wohnung oder einem Haus, das nicht den spezifischen Bedürfnissen entspricht, das Risiko steigender Unterhaltskosten und gesundheitlicher Herausforderungen. In dieser Situation ist es von entscheidender Bedeutung, proaktiv zu handeln, um mögliche Probleme zu verhindern. Ein rechtzeitiger Wohnwandel bringt nicht nur mehr Lebensqualität, sondern auch die Freiheit, sich ohne Hindernisse durch den Alltag zu bewegen.Die Fachkenntnisse eines zuverlässigen Maklers sind in diesem Zusammenhang mit einem Ass im Ärmel vergleichbar: Sie ermöglichen nicht nur die Ermittlung des optimalen Werts der aktuellen Immobilie, sondern zugleich auch die Verhandlung der besten Bedingungen für das neue Zuhause. Die Sicherheit, die dabei entsteht, macht jeden Schritt des Abenteuers Umzug etwas besser planbar und überschaubar.Die Rolle des ImmobilienmaklersNeben der frühzeitigen Planung, die ausreichend Zeit für Überlegungen und Entscheidungen bietet, sollte auch das Festlegen von Prioritäten in die Vorbereitung auf den Wohnwandel im Alter implementiert werden. Darüber hinaus empfiehlt es sich, Experten wie die AMG Immobilien GmbH hinzuzuziehen, die dabei helfen können, fundierte Entscheidungen zu treffen. "Indem wir eine professionelle Immobilienbewertung durchführen, passende Optionen für kleinere Wohnungen oder betreutes Wohnen aufzeigen und den Verkaufsprozess reibungslos abwickeln, übernehmen wir hierbei eine zentrale Rolle", so Sandra Kubo. "Dabei berücksichtigen wir immer auch soziale Aspekte für die Aufrechterhaltung sozialer Bindungen in der neuen Umgebung und legen zudem großen Wert darauf, familiäre Unterstützung auf Wunsch aktiv in den Entscheidungsprozess einzubeziehen."Fest steht: Der Wohnortwechsel im Alter bedeutet nicht nur einen Abschied, sondern eröffnet auch eine neue Perspektive. Mit einer positiven Einstellung kann der Umzug für ältere Menschen zu einem inspirierenden Kapitel werden. Senioren sind herzlich eingeladen, das Abenteuer des Wohnens im Alter aktiv zu gestalten.Sie benötigen Hilfe beim Verkauf oder Umzug Ihrer Immobilie? Melden Sie sich jetzt bei den Experten der AMG Immobilien GmbH (https://ots.de/nitI56) und vereinbaren Sie einen Termin, um eine unverbindliche Beratung zu erhalten.Pressekontakt:AMG Immobilien GmbH+49 821 242 477 21info@amgimmobilien.dewww.amgimmobilien.deOriginal-Content von: AMG Immobilien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171469/5973032