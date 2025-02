München / Mailand (ots) -Ein Sozialprojekt mit InnovationskraftDas Projekt "Ten7" der yndeo Foundation hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Arbeitslose und Arbeitsuchende sollen mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) schneller eine sinnvolle und nachhaltige Beschäftigung finden. Dabei handelt es sich nicht nur um ein innovatives Sozialprojekt, sondern auch um ein ambitioniertes technologisches Vorhaben.Könnte es dem Team um Projekt-Kurator und Serienunternehmer Uli Hab gelingen, eine Methode zu etablieren, mit der Menschen deutlich schneller als bisher für einen Job qualifiziert werden, wäre dies eine soziale Revolution. Derzeit arbeitet das Ten7-Team intensiv an den Grundlagen: In Interviews und Workshops werden Bedarfe und Herausforderungen aus verschiedenen Perspektiven analysiert. Arbeitslose, Migranten, Jobvermittler, Arbeitgeber, Personalverantwortliche, sowie Experten aus Bildung und Forschung sind Teil des Entwicklungsprozesses.Technologische Partner mit SpitzenkompetenzFür die technologische Umsetzung kooperiert Ten7 mit führenden IT- und KI-Entwicklern. Das Münchener Startup "Augmented Industries", das KI-basierte Trainingslösungen für Unternehmen wie Siemens entwickelt, bringt seine Expertise im Bereich Weiterbildung ein und stellt für die Experimente einen kostenlosen Zugang zur ihrer KI-Plattform. Das Unternehmen wurde bereits mit renommierten Auszeichnungen wie dem "Women-Tech-EU-Award" des European Innovation Council EIC geehrt.Unterstützung im Bereich Big Data-Management und KI-gestützte Datenbank-Abfragen liefert "Cherry Data" mit Sitz in Mailand und München, das unter anderem für die Europäische Weltraumagentur ESA arbeitet. Die Technologie von Cherry Data ermöglicht es Menschen in verschiedenen Wirtschaftsbereichen, Regierungs- oder Nichtregierungsorganisationen auch ohne Programmierkenntnisse, intuitiv in natürlicher Sprache per Spracheingabe oder Tastatur mit komplexen Datenbanken zu arbeiten. Die KI bereitet die Ergebnisse in verständlicher Sprache und anschaulichen Grafiken auf, wodurch auch Nicht-Programmierer wertvolle Ergebnisse aus großen Datenmengen generieren können.Individuelle Aus- und Weiterbildung mit KI-UnterstützungDas Hauptziel von Ten7 ist die Entwicklung einer flexiblen, KI-gestützten Methodik zur Qualifikation von Arbeitsuchenden. Dabei soll sich die Aus- und Weiterbildung individuell an den Bedarfen und Möglichkeiten der einzelnen Teilnehmenden orientieren. Für eine optimale Betreuung werden weiterhin menschliche Ausbilder, Jobvermittler und Pädagogen einbezogen, jedoch soll das System zu einer deutlichen Entlastung dieser Fachkräfte beitragen.Erste Tests mit Probanden aus verschiedenen Zielgruppen werden bereits vorbereitet. Mittels bewährter Design-Thinking-Methoden und frühphasiger Prototypen-Tests wird sichergestellt, dass die Bedürfnisse der Nutzer bestmöglich berücksichtigt werden.Ein ambitioniertes ZielDas internationale Potenzial des Projekts ist beachtlich. Während der Fokus zunächst auf dem EU-Arbeitsmarkt liegt, sollen die KI-gestützten Weiterbildungsansätze künftig auch in den USA und Asien Anwendung finden.Der Name "Ten7" ist dabei Programm: Er steht für die Potenz Zehn hoch Sieben - die angestrebte Zahl von zehn Millionen Nutzerinnen und Nutzern bis zum Jahr 2030. Wenn das Projekt erfolgreich ist, könnte es das Bewerbungs- und Weiterbildungssystem für Arbeitssuchende grundsätzlich revolutionieren.Einladung zur MitgestaltungDas Ten7-Team verfolgt einen Community- und Open-Source-Ansatz und sucht aktiv nach weiteren Mitwirkenden. "Egal ob aus der Software- oder Hardware-Entwicklung, der Wirtschaft, NGOs, Sozial-Einrichtungen, Kommunen oder Politik - jeder, der einen Beitrag leisten möchte, ist willkommen", betont Kurator Uli Hab. Interessierte können sich auf der Website https://Ten7.work für den Newsletter anmelden oder direkt mit dem Team in Kontakt treten.Pressekontakt:Projekt "Ten7"yndeo FoundationHerr Uli Habten7@yndeo.dehttps://ten7.workhttps://yndeo.comLinks zu den Partnern des Projekts Ten7:Augmented Industries GmbHhttps://augmented-industries.deCherry Data s.r.l.https://cherry-data.deOriginal-Content von: Lighter.me GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178664/5973041