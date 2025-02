© Foto: Courtesy Everett - picture alliance / Everett Collection

Der Milliardär und Investor Stanley Druckenmiller hat im vierten Quartal mehrere neue Aktienkäufe getätigt und gleichzeitig einige Positionen veräußert. Was stand auf der Buy- und was auf der Sell-Liste?Besonders auffällig war sein Einstieg in den Luftfahrtsektor, wo sein Duquesne Family Office Anteile an American Airlines, Delta Air Lines und United Airlines erwarb. Die größte dieser Positionen war United Airlines mit einem Wert von 101,4 Millionen US-Dollar. Zudem hielt Duquesne Call-Optionen auf alle drei Fluggesellschaften, um von möglichen Kurssteigerungen zusätzlich zu profitieren. Neben den Airline-Aktien baute Druckenmiller auch neue Positionen in Amazon und Warner Brothers …