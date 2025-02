Essen (ots) -Die AIE GmbH informiert über einen öffentlichen Rückruf des Artikels Crofton - Glasaufbewahrungsdosen 3er-Set in den Varianten mit Glasdeckel und Kiefernholzdeckel mit Metallverschluss.Der Artikel wurde aus Gründen des Verbraucherschutzes sofort aus dem Verkauf genommen.Glasaufbewahrungsdosen 3er-Set mit Metallverschluss und Glasaufbewahrungsdosen 3er-Set mit Kiefernholzdeckel und Metallverschluss der Marke Crofton.Die Glaswand kann während der Verwendung des Metallverschlusses splittern, daher wird dringend von einer weiteren Verwendung abgeraten, da Glassplitter gelagerte Lebensmittel kontaminieren und zu Verletzungen führen können.Folgende Artikel sind von dem Rückruf betroffen.Crofton:Glasaufbewahrungsdosen 3er-Set mit Glasdeckel und MetallverschlussGlasaufbewahrungsdosen 3er-Set mit Kiefernholzdeckel und MetallverschlussAndere Produkte sind davon nicht betroffen.Glasaufbewahrungsdosen 3er-Set mit Glasdeckel und Metallverschluss:GTIN: 4068706031380Glasaufbewahrungsdosen 3er-Set mit Kiefernholzdeckel und Metallverschluss:GTIN: 4068706031373Das Produkt wurde ab dem 2. September 2024 in allen ALDI Nord Filialen und online gehandelt.Kunden können das Produkt in jeder ALDI Nord Filiale zurückgeben und erhalten den Kaufpreis, natürlich auch ohne Kaufbeleg.AIE GmbH bedauert die damit verbundenen Unannehmlichkeiten.Für Rückfragen wurde vom Lieferanten eine Hotline eingerichtet, die unter folgender Telefonnummer erreichbar ist:Glasaufbewahrungsdosen 3er-Set mit Glasdeckel und Metallverschluss00800 7877 2368 werktags von 8 bis 18:30 UhrGlasaufbewahrungsdosen 3er-Set mit Kiefernholzdeckel und Metallverschluss00800 7877 2368 werktags 8 bis 18:30 UhrPressekontakt:Florian Tiede+49 201 8593-156csc@aie-import.deOriginal-Content von: AIE GmbH (ALDI Import Entity), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164728/5973072