Die Henkel vz-Aktie zeigte am Montag eine volatile Entwicklung im XETRA-Handel. Der Wert bewegte sich in einer Spanne zwischen 84,76 und 85,24 Euro, wobei der Handelstag mit einem leichten Minus von 0,2 Prozent bei 85,14 Euro endete. Das Handelsvolumen belief sich auf 72.783 Aktien, was auf ein moderates Interesse der Anleger hindeutet. Bemerkenswert ist die positive Entwicklung seit dem 52-Wochen-Tief von 66,86 Euro Anfang März, von dem sich die Aktie mittlerweile um mehr als 21 Prozent erholt hat. Das jüngste 52-Wochen-Hoch wurde am 11. Dezember bei 86,92 Euro markiert.

Dividendenaussichten und Analysteneinschätzungen

Die Analysten zeigen sich optimistisch für die weitere Entwicklung der Henkel-Aktie. Für das laufende Jahr wird eine Erhöhung der Dividende von 1,85 Euro auf 1,97 Euro je Aktie prognostiziert. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 87,55 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen Marktbeobachter mit einem Gewinn je Aktie von 5,35 Euro.

Anzeige

Henkel-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Henkel-Analyse vom 17. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Henkel-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Henkel-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Henkel: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...