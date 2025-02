Die Novartis-Aktie demonstrierte am Montag bemerkenswerte Stabilität im Handelsverlauf an der SIX Swiss Exchange. Nach einem Handelsstart bei 95,45 CHF bewegte sich der Pharmatitel in einer engen Handelsspanne und konnte am Nachmittag sogar leichte Gewinne verzeichnen. Das Handelsvolumen zeigte mit über einer Million gehandelter Aktien ein reges Interesse der Investoren. Besonders beachtenswert ist die positive Entwicklung seit dem 52-Wochen-Tief von 83,63 CHF im April, von dem sich die Aktie mittlerweile deutlich erholt und einen Abstand von mehr als 14 Prozent aufgebaut hat.

Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial

Die Expertengemeinde zeigt sich für die weitere Entwicklung der Novartis-Aktie optimistisch. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 99,13 CHF sehen Analysten noch deutliches Steigerungspotenzial. Diese positive Einschätzung wird durch die starke Geschäftsentwicklung untermauert, die sich in einer Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent im letzten Quartal widerspiegelt. Auch die prognostizierte Dividendenerhöhung auf 3,89 USD für das laufende Jahr signalisiert das Vertrauen des Unternehmens in seine weitere Entwicklung.

Anzeige

Novartis-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Novartis-Analyse vom 17. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Novartis-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Novartis-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Novartis: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...