Nein, es war nicht nur wie Scholz und Habeck meinen wegen Putin und dem Einmarsch Russlands in der Ukraine, dass die Energiepreise vor allem in Deutschland so stark gestiegen sind und dauerhaft hoch bleiben. Vielmehr sind hohe Energiepreise, die Wirtschaft und Konsumenten in Deutschland so stark belasten, politisch gewollt (immer stärker steigende CO2-Abgaben etc.) und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...