RIAD (dpa-AFX) - US-Außenminister Marco Rubio trifft an diesem Dienstag erstmals mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow in Saudi-Arabien zu Gesprächen auch über den Krieg in der Ukraine zusammen. Es gehe um eine Vorbereitung möglicher Verhandlungen zur Lösung des Ukraine-Konflikts und eines Treffens der Präsidenten beider Länder, teilte der Kreml mit. Gesprächsthema sei ein ganzer Komplex von Fragen zur Wiederherstellung der russisch-amerikanischen Beziehungen.

Laut dem Kreml in Moskau nimmt an den Gesprächen mit Rubio neben Lawrow auch Juri Uschakow teil, der außenpolitische Berater von Kremlchef Wladimir Putin. Rubio hatte vorab gesagt, dass er sich mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und dem Nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz in Saudi-Arabien mit Vertretern Russlands treffen wolle.

Selenskyj erkennt Gespräche zur Ukraine nicht an



Bei den Gesprächen in Saudi-Arabien werden weder Vertreter der Ukraine noch der Europäer mit am Tisch sitzen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird zwar auch in Riad zu Gesprächen mit der saudischen Führung erwartet. Er hatte aber erklärt, er erkenne die Gespräche zwischen Rubio und Lawrow zur Ukraine nicht an. Eine Verhandlung über eine Lösung des Konflikts könne es nur mit der Ukraine geben, betonte er.

Der Krieg in der Ukraine hat zu einem tiefen Bruch zwischen den USA und Russland geführt. Vergangene Woche hatte US-Präsident Donald Trump dann überraschend den russischen Staatschef angerufen und über eine mögliche Beendigung des russischen Angriffskriegs gesprochen. Auch Rubio und Lawrow telefonierten danach./jot/DP/jha