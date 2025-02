Die Global Coalition of Fresh Produce organisierte am 6. Februar 2025 in dem Logistics Hub der Fruit Logistica eine Podiumsdiskussion, um gemeinsam mit Akteuren entlang der gesamten Lieferkette für Frischobst und -gemüse mögliche Strategien zur Bewältigung einiger der Herausforderungen in der globalen Lieferung zu ermitteln, mit denen Frischproduktanbieter heute konfrontiert...

Den vollständigen Artikel lesen ...