Im Jahr 2024 bauten 223 landwirtschaftliche Betriebe in Niedersachsen auf einer Fläche von 2.638 Hektar Strauchbeeren an. Laut Angaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) entsprach die Gesamterntemenge mit 11.774 Tonnen in etwa der Erntemenge des Vorjahres (11.764 Tonnen). Bildquelle: Pixabay Die Kulturheidelbeere war weiterhin die am häufigsten angebaute...

Den vollständigen Artikel lesen ...