Peru verzeichnete in dem Jahr 2024 einen Anstieg der Papaya-Exporte um 26,8 % auf insgesamt 355,5 Tonnen, davon 73,7 % Andenpapaya und 26,3 % tropische Papaya, berichtet Agraria.pe. Die Exporte verteilten sich auf sieben Länder. Bildquelle: Pixabay Trotz dieses Anstiegs gab es in den letzten fünf Jahren einen Rückgang der Papaya-Exporte um 42 %, was auf den geringen...

Den vollständigen Artikel lesen ...