DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 18. Februar

=== *** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Ergebnis 1H *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats Cash Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: 4,35% 07:00 FR/Capgemini SA, Jahresergebnis 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, vorläufiges Jahresergebnis 08:00 DE/Jost Werke SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Januar Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,5% zuvor: 4,4% 08:00 DE/Baugenehmigungen Dezember 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 4Q *** 10:00 DE/Siemens Healthineers AG, HV 10:00 CH/WTO, Treffen des Generalrats (bis 19.02.) 10:00 DE/Vertreter des Instituts der Wirtschaft und unterschiedlicher Unternehmen, Pk zur Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zu den Folgen einer Wirtschaftspolitik von rechtsaußen, Berlin *** 10:30 BE/BoE-Gouverneur Bailey, Fireside Chat mit Bruegel-Direktor Zettelmeyer *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar PROGNOSE: 20,0 Punkte zuvor: 10,3 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -89,2 Punkte zuvor: -90,4 Punkte *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 11:30 DE/Auktion 2,20%-iger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2027 im Volumen von 4,5 Mrd EUR *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Februar PROGNOSE: -1,0 zuvor: -12,6 *** 15:00 EU/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei MNI-Konferenz zu "The ECB's Balance Sheet Policies and Implications" in the Current Economic Context 16:00 DE/CDU-Chef Merz, CDU-Wahlkampfveranstaltung, Halle *** 19:00 US/Fed-Vize-Chairman Barr, Interview zu "Artificial Intelligence in the Economy and Financial Stability" 19:30 DE/CDU-Chef Merz, CDU-Wahlkampfveranstaltung, Potsdam - BE/Ecofin-Treffen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

February 18, 2025 00:15 ET (05:15 GMT)

