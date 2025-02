Die Rheinmetall-Aktie verzeichnete am Montag einen historischen Höhenflug mit einem beeindruckenden Kurssprung von 14 Prozent auf 931,60 Euro. Dieser außergewöhnliche Anstieg markiert nicht nur einen neuen Rekordwert, sondern unterstreicht auch die bemerkenswerte Entwicklung seit Jahresbeginn, die bereits ein Plus von über 50 Prozent aufweist. Die dynamische Aufwärtsbewegung wird maßgeblich durch die Aussicht auf deutlich steigende Rüstungsausgaben in Europa getragen, wobei Experten von einer möglichen Anhebung der Verteidigungsbudgets der europäischen NATO-Mitglieder auf drei bis vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausgehen.

Verteidigungssektor im Aufwind

Die gesamte Verteidigungsbranche profitiert von der sich wandelnden sicherheitspolitischen Lage in Europa und der damit verbundenen Neuausrichtung der Verteidigungspolitik. Die steigende Notwendigkeit für verstärkte militärische Fähigkeiten in Europa spiegelt sich in der positiven Kursentwicklung des gesamten Verteidigungssektors wider. Diese Entwicklung positioniert Rheinmetall als einen der Hauptprofiteure der strategischen Neuausrichtung europäischer Verteidigungsausgaben, was sich in der anhaltenden Dynamik der Aktienkursentwicklung manifestiert.

