VICTORIA, Seychellen, Feb. 18, 2025, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, gab den Start seines ersten Bitget Graduiertenprogramms bekannt, einer Initiative zur Rekrutierung und Förderung der nächsten Generation von Talenten in den Bereichen Blockchain und Web3 von den besten Universitäten der Welt. Als Teil der Blockchain4Youth-Initiative für Corporate Social Responsibility (CSR) von Bitget steht dieses Programm im Einklang mit den Plänen des Unternehmens, Bildung, Innovation und langfristiges Wachstum in der Blockchain-Branche zu fördern.

Bitgets Graduiertenprogramm sucht herausragende Hochschulabsolventinnen und -absolventen mit globaler Denkweise, einer Leidenschaft für Innovation und einem starken Antrieb, die Zukunft des Web3 mitzugestalten. Das Programm bietet Karrieremöglichkeiten in einer Vielzahl von Bereichen, darunter operativer Betrieb, Produktmanagement, Marketing, Risiko und Compliance, Datenmanagement und Ingenieurwesen. Die Teilnehmenden erhalten die Möglichkeit, praktische Erfahrungen in einer der weltweit am schnellsten wachsenden Branchen zu sammeln.

Bewerbungen sind ab sofort auf der offiziellen Website von Bitgetmöglich und können bis zum 15. März 2025 eingereicht werden. Erfolgreichen Kandidatinnen und Kandidaten wird eine Stelle bei Bitget angeboten. Frühestmöglicher Eintrittstermin ist dabei der 1. April. Im Rahmen dieses Programms plant Bitget die Einstellung von etwa 30 herausragenden Hochschulabsolventinnen und -absolventen, die von einem strukturierten Entwicklungsprogramm, bereichsübergreifenden Schulungen und direkter Betreuung durch Branchenexperten profitieren werden. Die Teilnehmenden erhalten die Möglichkeit, an innovativen Blockchain-Projekten zu arbeiten und zur Erweiterung von Web3-Anwendungen beizutragen.

"Wir bei Bitget glauben, dass die Zukunft von Web3 in den Händen der nächsten Generation liegt", so Vugar Usi Zade, Chief Operating Officer bei Bitget. "Das Graduiertenprogramm soll die Lücke zwischen Ambitionen und Möglichkeiten schließen und jungen Fachkräften einen direkten Einstieg in die Blockchain-Industrie bieten. Da sich Web3 immer schneller durchsetzt, sind wir bestrebt, zukünftige Führungskräfte mit den Fähigkeiten und Erfahrungen auszustatten, die sie zur Gestaltung einer dezentralisierten Welt benötigen."

Bitget ist ein dynamischer und vielfältiger Arbeitgeber mit mehr als 1.800 Mitarbeitenden aus über 60 Ländern und einer Unternehmenskultur, die Wert auf Effizienz, Innovation und Zusammenarbeit legt. Das Programm bietet eine wettbewerbsfähige Vergütung, klare Karrierepfade und Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb von Bitget.

Blockchain4Youthwurde im Mai 2023 ins Leben gerufen und ist Teil von Bitgets Engagement, die nächste Generation für Blockchain zu begeistern. Im Rahmen der Initiative werden über einen Zeitraum von fünf Jahren Kurse, Hackathons und Stipendien mit einer Fördersumme von 10 Millionen US-Dollar angeboten. Bis Ende 2024 war Bitget an über 60 Universitäten vertreten, darunter das Massachusetts Institute of Technology (MIT), das University College London (UCL), die Hong Kong University of Science and Technology, die National Technological University of Argentina, die National Taiwan University und die RMIT University. Bitget organisierte fast 100 Vorträge und erreichte mehr als 13.000 Studierende.

Weitere Informationen zum Bitget-Graduiertenprogramm und zum Bewerbungsverfahren finden Sie unter folgendem Link.

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörseund Web3-Firma. Mit über 100 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, den Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen dabei zu helfen, intelligenter zu handeln. Sie bietet gleichzeitig einen Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen, Ethereum-Kursenund anderen Kryptowährungspreisen. Das ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Walletist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet-Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet.

Bitget ist ein Vorreiter bei der Förderung der Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften, wie beispielsweise als offizieller Kryptowährungspartner der weltweit führenden Fußballliga LALIGA in den Regionen Osteuropa, Südostasien und Lateinamerika sowie als globaler Partner der türkischen Spitzensportler Buse Tosun Çavusoglu (Weltmeisterin im Ringen), Samet Gümüs (Goldmedaillengewinner im Boxen) und Ilkin Aydin (Mitglied der Volleyball-Nationalmannschaft), um Menschen auf der ganzen Welt für die Zukunft der Kryptowährung zu begeistern.

Weitere Informationen finden Sie im Internet: Website

Risikowarnung: Die Preise für digitale Vermögenswerte können schwanken und Kursschwankungen unterliegen. Investieren Sie nur das, was zu verlieren Sie sich leisten können.

