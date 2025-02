An windstillen Wintertagen werden derzeit Kohle- und Gaskraftwerke hochgefahren. In Zukunft aber sollen vermehrt andere übernehmen. Welche könnten das sein? Bei wenig Sonne und kaum Wind herrscht in Deutschland die Dunkelflaute. In diesem Winter gab es schon mehrere dieser Zeiten, in denen Solaranlagen und Windräder saison- und wetterbedingt kaum Strom lieferten. Auch in den vergangenen Tagen sah der Anteil der erneuerbaren Energien mau aus. Dann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...