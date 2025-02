Paris (ots/PRNewswire) -Cosmian, ein führender Anbieter von Datenschutzlösungen auf Basis von Kryptographie der nächsten Generation, freut sich, eine strategische Partnerschaft mit Utimaco, einem weltweit führenden Anbieter von IT-Sicherheitslösungen, bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit ermöglicht die nahtlose Integration des Key Management Systems (KMS) von Cosmian (https://cosmian.com/data-protection-suite/cosmian-kms/) mit den modernen Hardware Sicherheitsmodulen (HSMs) von Utimaco (https://utimaco.com/de/produkte/platform/utrust-general-purpose-hsm-se-series) und bietet Unternehmen eine unvergleichliche Kombination aus Sicherheit und Skalierbarkeit bei der Verwaltung von Schlüsselmaterial.Durch die Integration von Cosmian kms mit den HSMs von Utimaco (https://docs.cosmian.com/key_management_system/hsms/utimaco/) wird die robuste physische Sicherheit von HSMs mit der Flexibilität und hohen Leistung von Cosmian kms kombiniert. Diese Lösung gewährleistet die höchste Sicherheitsstufe für sensible Daten und bietet gleichzeitig die Skalierbarkeit, die für umfangreiche Verschlüsselungsanforderungen im laufenden Betrieb erforderlich ist.Kombination aus Sicherheit und SkalierbarkeitDie Partnerschaft adressiert eine kritische Herausforderung in der Unternehmenssicherheit: die Aufrechterhaltung des höchsten Schutzniveaus für Schlüsselmaterial, ohne die Skalierbarkeit oder Leistung zu beeinträchtigen. Cosmian kms ist von Haus aus für die Integration mit den HSMs von Utimaco konzipiert, so dass eine Hybridlösung entsteht, die die besten Eigenschaften beider Systeme nutzt.- Im Ruhezustand: Cosmian kms speichert Schlüssel in verschlüsselter Form in seiner Datenbank, geschützt durch Wrapping-Schlüssel die im Utimaco HSM gespeichert sind. Die hardwarebasierten, zertifizierten Sicherheitsmechanismen des HSM bieten eine zusätzliche Schutzschicht für die im Ruhezustand gespeicherten Schlüssel.- In Laufzeit: Cosmian kms verarbeitet Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsanfragen, indem es Schlüssel aus der KMS-Datenbank entpackt und dabei die sicher im HSM gespeicherten Wrapping-Schlüssel verwendet. Das KMS bietet eine hohe Skalierbarkeit und Leistung, um effizient eine hohe Auslastung und mehrere Anfragen gleichzeitig zu bewältigen.Diese Kombination vereint das Beste aus beiden Welten: Hardware-Sicherheit im Ruhezustand im Ruhezustand und die Flexibilität der Software im laufenden Betrieb. (https://docs.cosmian.com/key_management_system/hsms/) Darüber hinaus wird diese Lösung durch anspruchsvolle Zertifizierungen gestützt: Utimaco ist ein vom BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) in Deutschland qualifizierter Hersteller von HSMs und FIPS-zertifiziert, während Cosmian kms als eine der leistungsfähigsten modernen KMS-Lösungen auf dem Markt gilt und eine massive On-the-Fly-Verschlüsselungslösung Client-seitiger Souveränität und Sicherheit bietet, die die Einhaltung strengster nationaler und internationaler Standards gewährleistet.Ausgerichtet auf Unternehmen mit höchsten SicherheitsansprüchenDie gemeinsame Lösung richtet sich speziell an:- Regulierte Unternehmen: Die Einhaltung eines vorgeschriebenen HSM-Einsatzes wird sichergestellt.- Betreiber kritischer Infrastruktur: Schutz kritischer Infrastrukturen mit zertifizierten Sicherheitsmechanismen.- Finanzinstitute: Erfüllung strenger interner und externer Sicherheitsstandards.Eine sichere und agile Zukunft"Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Utimaco eine Lösung der nächsten Generation anbieten zu können, die die Sicherheit von HSMs mit der Flexibilität und Leistung von Cosmian kms kombiniert", sagt Sandrine Murcia, CEO und Mitbegründerin von Cosmian. "Diese Partnerschaft ist ein großer Schritt nach vorne, um Unternehmen kompromisslose Sicherheit und Skalierbarkeit für ihre Verschlüsselungsanforderungen zu ermöglichen.""Wir bei Utimaco sind bestrebt, Unternehmen ein Höchstmaß an Sicherheit für ihre sensiblen Daten zu bieten. Unsere Partnerschaft mit Cosmian ist ein Beleg für dieses Engagement", sagt Rodrigo Rodrigues, Technical Alliance Director bei Utimaco. "Durch die Integration unserer kryptoagilen, manipulationssicheren HSMs mit Cosmian kms bieten wir Unternehmen eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselungslösung, die höchste Sicherheit, mit der für moderne Anforderungen erforderlichen Agilität verbindet. Unsere Zusammenarbeit ermöglicht es Unternehmen, die in stark regulierten Branchen tätig sind, ihre Compliance-Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig Spitzenleistungen und Skalierbarkeit zu erzielen."Über CosmianSeit 2018 steht Cosmian für Kryptographie der nächsten Generation und liefert innovative Lösungen zur Sicherung der öffentlichen Cloud und vertraulicher KI. Unser Portfolio an Datenschutzlösungen, einschließlich hoch-performanter Verschlüsselung/Entschlüsselung im laufenden Betrieb, vertraulicher virtueller Maschinen in der Cloud, vertraulichem Computing, vertraulicher KI und durchsuchbarer Verschlüsselung, ermöglicht es Unternehmen, die volle Kontrolle über ihre Datensicherheit sowohl in On-Premises - als auch in Cloud-Umgebungen zu übernehmen.Für weitere Informationen besuchen Sie cosmian.com/Über UtimacoUtimaco ist ein global führender Anbieter von Hochsicherheitstechnologien für Cybersecurity und Compliance-Lösungen und Services mit Hauptsitz in Aachen, Deutschland und Campbell (CA), USA. Utimaco entwickelt und produziert On-Premise und Cloud-basierte Hardware Sicherheitsmodule, Lösungen für Schlüsselmanagement, Datenschutz und Identitätsmanagement sowie Data Intelligence-Lösungen für regulierte kritische Infrastrukturen und öffentliche Warnsysteme. In seinen Kernbereichen nimmt Utimaco eine führende Marktposition ein.Mehr als 500 Mitarbeiter tragen Verantwortung für Kunden und Bürger weltweit, indem sie innovative Sicherheitslösungen und Services entwickeln, die ihre Daten, Identitäten und Netzwerke schützen. Partner und Kunden aus den unterschiedlichsten Industrien schätzen die Zuverlässigkeit und langfristige Investitionssicherheit der Utimaco-Sicherheitslösungen.Für weitere Informationen besuchen Sie utimaco.com/Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2456061/Cosmian_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/cosmian-kundigt-strategische-partnerschaft-mit-utimaco-an-um-hochste-sicherheit-mit-hsm-integrierten-kms-zu-bieten-302377252.htmlPressekontakt:Contact - +33 (0)6 45 29 58 57Original-Content von: Cosmian, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175619/5973163