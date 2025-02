EQS-News: Infinitum Group AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain

Infinitum: Eine Blockchain, die der Post-Quanten-Ära standhält, um die Finanzwelt zu transformieren



18.02.2025 / 07:30 GMT/BST

Das innovative Blockchain-Ökosystem von Infinitum, entwickelt von Lusis - dem weltweit führenden Anbieter von Finanzsystemen - setzt neue Maßstäbe in puncto Sicherheit, Resilienz und Interoperabilität und vereint traditionelle Finanzen mit dezentralen Finanzen ZUG, Schweiz, 18. Februar 2025/APO Group/ - Infinitum ( www.Infinitum.org ) hat offiziell gestartet und stellt ein bahnbrechendes Blockchain-Ökosystem vor, das darauf abzielt, die entscheidenden Herausforderungen der modernen Finanzwelt zu meistern. An der Schnittstelle von traditionellen Finanzen (TradFi) und dezentralen Finanzen (DeFi) setzt Infinitum neue Standards in Sachen Sicherheit und Innovation auf der Blockchain. Dabei unterstützt es den globalen Trend zur Tokenisierung und bereitet sich auf die Post-Quanten-Ära vor. Die technologische Grundlage von Infinitum bildet Infinitum Labs, ein Forschungszentrum, das gemeinsam mit Lusis gegründet wurde. Lusis ist weltweit anerkannt für seine Expertise in Finanzsystemen, Kryptographie, KI und Quantencomputing. Das Web3 wird vollständig von der Technologie und dem Vertrauen profitieren, das Lusis im Bankensektor über Jahrzehnte aufgebaut hat. Kombination von TradFi und DeFi mit Sicherheit und Skalierbarkeit Laut einem Bericht der Bank of America aus dem Jahr 2023 wird die Tokenisierung von Vermögenswerten bis 2030 10 % des globalen BIP ausmachen. Jean-Raymond Rey, CEO von Infinitum, betont das transformative Potenzial dieser Entwicklung: "Die Tokenisierung beseitigt Ineffizienzen, schafft Liquidität und demokratisiert den Zugang zu den Finanzmärkten. Wachstum und die Akzeptanz des Tokenisierungsmarktes hängen jedoch von der Bewältigung wichtiger Herausforderungen wie Skalierbarkeit und regulatorischer Konformität ab - bei gleichzeitiger Verbesserung der Sicherheit, die oberste Priorität hat." Infinitum ist hier, um diesen Übergang zu beschleunigen, indem es eine Infrastruktur und Systeme bereitstellt, die den höchsten Standards der traditionellen Finanzwelt entsprechen und gleichzeitig die Anforderungen der DeFi-Welt erfüllen." Post-Quanten-Sicherheit für ein sichereres Blockchain-Ökosystem Das Ökosystem von Infinitum ist speziell darauf ausgelegt, eine Post-Quanten-Sicherheit zu gewährleisten und die Schwachstellen aktueller Blockchains zu Behagen. Aktuelle Verschlüsselungsmethoden sind durch die rasanten Fortschritte im Quantencomputing existenziellen Risiken ausgesetzt, die es Angreifern ermöglichen könnten, Krypto-Bestände in Sekunden zu kompromittieren. Philippe Préval, Vorsitzender von Infinitum und CEO von Lusis, unterstreicht die Dringlichkeit: "Das Quantencomputing bringt uns einer Zukunft näher, in der die Algorithmen von Shor und Grover die aktuellen kryptographischen Standards in Frage stellen könnten. Bei Infinitum gestalten wir die Blockchain-Infrastruktur neu und integrieren Systeme, die der Post-Quanten-Ära standhalten, um eine dauerhafte Sicherheit für digitale Vermögenswerte sowie eine durch KI optimierte Betrugsprävention zu gewährleisten." Ein zeitgerechter Start in der Revolution der modernen Finanzwelt Der Zeitpunkt des Debüts von Infinitum fällt mit dem wachsenden Momentum des Tokenisierungsmarktes zusammen, der durch technologische Durchbrüche und innovative Geschäftsmodelle vorangetrieben wird. Gaffor Shakhidi, leitender Angestellter bei Jefferson Capital Limited, bestätigt die einzigartige Positionierung des Unternehmens: "An der Schnittstelle von traditionellen Finanzen (TradFi) und dezentralen Finanzen (DeFi) zu agieren, ist eine Herausforderung, der nur wenige weltweit gewachsen sind. Infinitum, zusammen mit Lusis, gehört zu den Pionieren, die dies bewältigen können. Die Demokratisierung von Kryptodiensten und die Notwendigkeit von Post-Quanten-Sicherheit ebnen den Weg für ein wirklich transformatives Wachstum." Verteilt durch APO Group im Auftrag der Infinitum Group AG Bild herunterladen (1): https://apo-opa.co/4gKs2do

(Bildunterschrift 1: Philippe Preval, Vorsitzender von Infinitum und CEO von Lusis) Bild herunterladen (2): https://apo-opa.co/42YOOe2

(Bildunterschrift 2: Jean-Raymond Rey, CEO von Infinitum) Über Infinitum:

Infinitum vereint traditionelle Finanzen und dezentrale Finanzen, um das Web3 sicherer zu machen und die Akzeptanz der Tokenisierung zu beschleunigen. Das von Lusis entwickelte Blockchain-Ökosystem von Infinitum führt quantensichere kryptographische Technologien für verbesserte Sicherheit, Skalierbarkeit und Konformität ein. Mit Infinitum verfügen Unternehmen und Privatpersonen über eine sichere End-to-End-Umgebung für die Tokenisierung, den Handel und die Verwaltung ihrer Vermögenswerte.



