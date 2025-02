DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Technologiewerte stützen in Hongkong

DOW JONES--Am Dienstag hat sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz ausmachen lassen. Die US-Aktienmärkte waren am Montag wegen eines Feiertags geschlossen, so dass von dort keine Impulse kamen. An einigen Handelsplätzen bremste die Ungewissheit über die US-Handelspolitik.

So konnte die Börse in Hongkong vorübergehend deutlichere Gewinne nicht halten; im Späthandel notierte der Hang-Seng-Index noch 0,9 Prozent höher. Zeitweise hatte der Index dank kräftiger Gewinne der Technologiewerte über 2 Prozent im Plus gelegen. Rückenwind erhielt der Sektor von einem Treffen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping mit den Chefs der großen heimischen Branchenunternehmen, wie Marktteilnehmer berichteten.

Xi habe die Unternehmensführer gedrängt, wettbewerbsfähig zu bleiben und an die Zukunft des Landes zu glauben. Unter den Teilnehmern waren auch der zwischenzeitlich in Ungnade gefallene Alibaba-Mitgründer Jack Ma und Liang Wenfeng von Deepseek. Das Treffen sei ein starkes Signal, dass China sich verpflichtet sehe, der Wirtschaft des Landes auf die Sprünge zu helfen, kommentiert das Research-Team von Saxo APAC. Allerdings ließ die Begeisterung der Anleger bald nach, denn in den Blick rückten nun die "zwei Sitzungen", wie die jährlichen Plenarsitzungen des Nationalen Volkskongresses und der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes genannt werden. Beide finden meist etwa gleichzeitig im März statt. Von den Tagungen erhoffen sich Anleger Aufschluss über den Wachstumsplan Pekings für die heimische Wirtschaft. Unter den Einzelwerten verbesserten sich Xiaomi um 4,5 Prozent und Alibaba um 2,4 Prozent. Tencent gewannen 1,2 Prozent. Die genannten Titel hatten zeitweise aber höhere Kursgewinne verzeichnet.

In Schanghai verlor der Composite-Index derweil 0,9 Prozent. Anleger trennten sich von Aktien der Einzelhandelsbranche. Unter anderem gaben Yonghui Superstores fast 6 Prozent ab. Die Aussichten für die Konsumneigung der Chinesen sind eher gedämpft, wie Alicia Garcia Herrero von Natixis CIB meinte.

An der Börse in Tokio rettete der Nikkei-225-Index ein Plus von 0,2 Prozent ins Ziel und schloss bei 39.270 Punkten. Gesucht waren Finanzwerte, nachdem die japanischen Marktzinsen etwas gestiegen waren. Unter anderem gewannen Mitsubishi UFJ Financial Group 2 Prozent und Tokio Marine Holdings 0,3 Prozent.

Im australischen Sydney fiel der S&P/ASX um 0,7 Prozent, obwohl die Reserve Bank of Australia wie weithin erwartet die Zinsen gesenkt hatte. Allerdings gab sie zugleich einen falkenhaften Ausblick ab. Verkauft wurden nach der Zinssenkung Aktien von Banken. National Australia Bank verloren 2,5 Prozent, ANZ 1,8 und Commonwealth Bank of Australia 1,4 Prozent. Für Westpac ging es um rund 3 Prozent nach unten. Der australische Dollar tendiert nach der Zinssenkung insgesamt seitwärts. Nach Vorlage von Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr schloss die Aktie des Bergbaukonzerns BHP 0,4 Prozent höher. Im Berichtszeitraum war zwar der Gewinn auf den tiefsten Stand seit sechs Jahren zurückgegangen, doch meldete BHP eine steigende Nachfrage nach Eisenerz und Kupfer.

Mit einem Plus von 0,6 Prozent schloss der südkoreanische Aktienmarkt. Anleger griffen erneut zu Aktien der Rüstungsbranche. Hanwha Aerospace (+11%) profitierten abermals von dem Langstrecken-Boden-Luft-Waffensystem, das der Hersteller von Haubitzen und Triebwerken in dieser Woche auf der Rüstungsmesse in Abu Dhabi vorgestellt hatte. Samsung Electronics gewannen 1,6 Prozent. Das Unternehmen will eigene Aktien im Wert von 3 Billionen Won (rund 2 Milliarden Euro) einziehen.

=== Index (B rse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.481,00 -0,7% +4,0% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.270,40 +0,2% -1,8% 07:00 Kospi (Seoul) 2.626,81 +0,6% +9,5% 07:00 Schanghai-Comp. 3.324,49 -0,9% -0,8% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 22.829,73 +0,9% +12,6% 09:00 Taiex (Taiwan) 23.666,11 +0,7% +2,7% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.920,13 +0,4% +2,4% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.583,62 +0,1% -3,6% 10:00 BSE (Mumbai) 75.725,54 -0,4% -3,4% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0465 -0,2% 1,0481 1,0493 +1,0% EUR/JPY 158,91 +0,1% 158,81 159,09 -2,4% EUR/GBP 0,8294 -0,1% 0,8304 0,8329 +0,2% GBP/USD 1,2617 -0,0% 1,2622 1,2597 +0,8% USD/JPY 151,82 +0,2% 151,52 151,63 -3,5% USD/KRW 1.442,57 +0,0% 1.442,30 1.441,80 -2,2% USD/CNY 7,1725 +0,0% 7,1710 7,1591 -0,5% USD/CNH 7,2824 +0,2% 7,2651 7,2488 +2,0% USD/HKD 7,7789 -0,0% 7,7802 7,7796 +0,1% AUD/USD 0,6362 +0,1% 0,6353 0,6368 +2,8% NZD/USD 0,5717 -0,3% 0,5733 0,5738 +2,1% Bitcoin BTC/USD 95.568,80 -0,3% 95.893,20 96.294,30 +1,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,55 70,74 +1,1% +0,81 +0,4% Brent/ICE 75,48 75,22 +0,3% +0,26 +1,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.914,15 2.898,30 +0,5% +15,85 +11,1% Silber (Spot) 32,51 32,38 +0,4% +0,13 +12,6% Platin (Spot) 990,05 980,00 +1,0% +10,05 +9,2% Kupfer-Future 4,61 4,59 -1,2% -0,06 +14,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2025 02:29 ET (07:29 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.