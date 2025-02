Berlin (ots) -- Schweden bei Produktionskosten auf Augenhöhe mit Importen; auch Spanien und Deutschland bieten gute Chancen auf mehr Wettbewerbsfähigkeit- Optimierung von Wasserstoffherstellung und Strombeschaffung sowie Förderprogramme zur Steigerung von Angebot und Nachfrage sind wichtige Hebel- Webinar zur Vorstellung der Studie am Mittwoch, 26.02.2025, 11:00-11:45. Infos und Registrierung hier (https://auroraer.zoom.us/webinar/register/6917392005656/WN_e9nU4zNDRKOKdBjpN_8EFA#/registration)Für eine neue Studie haben die Energiemarktanalysten von Aurora Energy Research das Potenzial für eine wettbewerbsfähige Produktion von E-Fuels in Europa untersucht. Die Ergebnisse stellen sie in einem öffentlichen Webinar am Mittwoch, 26. Februar, 11:00-11:45 Uhr, vor.Die ehrgeizigen Klimaziele der EU für die Luft- und Schifffahrt machen E-Kerosin und E-Methanol für Investoren besonders attraktiv. Da der für E-Fuels benötigte Wasserstoff für mehr als 85 Prozent der Gesamtkosten verantwortlich ist, liegt der größte Hebel, um die Wirtschaftlichkeit zu verbessern, bei der Optimierung des Elektrolyseurbetriebs.Ein Vergleich von Produktionskosten und Marktdynamik für E-Fuels in Schweden, Spanien, Deutschland und Italien mit dem globalen Wettbewerb zeigt, wie sich die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Anbieter steigern lässt. Vor allem Schweden bietet vielversprechende Bedingungen und liegt bei den Kosten gleichauf mit Importen aus dem Nahen Osten und Lateinamerika. In Deutschland sind die Bedingungen schwieriger, doch mit optimierten Strombeschaffungsstrategien und Förderprogrammen auf Angebots- und Nachfrageseite kann die Lücke zwischen Produktionskosten und Zahlungsbereitschaft der Abnehmer von E-Fuels geschlossen werden.Darüber hinaus beschreibt die Studie, welche Branchen und Sektoren voraussichtlich die Nachfrage nach E-Fuels in Europa antreiben werden und welche technischen und regulatorischen Hemmnisse es zu beseitigen gilt, um die Einführung von E-Kraftstoffen zu erleichtern.Hier können Sie sich für das Webinarregistrieren. (https://auroraer.zoom.us/webinar/register/6917392005656/WN_e9nU4zNDRKOKdBjpN_8EFA)Über Aurora Energy ResearchAurora Energy Research ist ein Spezialist für Analysen und Modellierungen der europäischen und globalen Energiemärkte. Gegründet 2013 von Ökonomen an der Universität Oxford, um dem steigenden Bedarf an hochwertigen Daten und Fakten zum Energiemarkt zu begegnen, sind wir mittlerweile unter anderem der größte Anbieter von Strommarktanalysen in Europa. Mit mehr als 900 Energieexperten sowie 15 Büros in Europa, Asien, Australien, Nord- und Südamerika unterstützen wir Unternehmen, Regierungen und Institutionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette bei langfristigen strategischen Entscheidungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.auroraer.com/Pressekontakt:Matthias HopfmüllerTel.: +49 176 48864196E-Mail: Presse_DE@auroraer.comOriginal-Content von: Aurora Energy Research, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122303/5973224