Berlin/Fulda (ots) -Einsatzkräfte, die bei Anschlägen oder anderen traumatischen Ereignissen tätig werden, sind oft extremen Stress- und Belastungssituationen ausgesetzt. Das 11. Symposium "Hilfe für Helferinnen und Helfer in den Feuerwehren" der Stiftung "Hilfe für Helfer" des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) bietet eine Plattform, um die psychischen Auswirkungen solcher Einsätze zu thematisieren und Strategien zur Unterstützung und Behandlung miteinander zu teilen. Die Fortbildung am Donnerstag, 15. Mai 2025, in Fulda wird gemeinsam mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) veranstaltet. Schwerpunkt sind in diesem Jahr die "Herausforderungen der Psychosozialen Notfallversorgung für Einsatzkräfte bei Anschlägen".Auf dem Programm stehen folgende Inhalte:- Begrüßung und Eröffnung mit fachlicher Einführung- Neues Fachzentrum Resilienz und Traumaprävention des BBK- Terroranschlag in Solingen - Eine Herausforderung für PSNV-Einsatzkräfte und PSNV-Bevölkerung- Umgang mit Amok & Terror: Überlegungen für die PSNV-E- Erfahrungsbericht: Einsatznachsorge für die Einsatzkräfte des Magdeburger Anschlages- Einsatzberichte zu Anschlägen in Deutschland (angefragt)- Ankündigungen, Verabschiedung und Ausblick"Fachleute aus verschiedenen Bereichen wie Psychologie, Notfallmedizin und Krisenintervention können ihre Erfahrungen und Beispiele guter Praxis teilen. Dies fördert den interdisziplinären Austausch und hilft, effektive Ansätze zur psychosozialen Unterstützung zu verbreiten", resümiert Karl-Heinz Banse, DFV-Präsident und Vorsitzender der DFV-Stiftung "Hilfe für Helfer".Veranstaltungsort ist das ParkHotel Kolpinghaus Fulda. Die Tagungspauschale beträgt pro Person 118 Euro. Information und Anmeldung: https://www.feuerwehrverband.de/dfv/hfh-vorstellung/hfh-symposien/.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 030-28 88 48 823E-Mail: oestreicher@dfv.orgfeuerwehrverband.defacebook.com/112willkommenOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/5973241