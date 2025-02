Berlin (ots) -Heute Abend wird in Berlin der Deutsche Service-Preis 2025 verliehen. Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv zeichnen dabei Unternehmen aus, die mit vorbildhaftem Service überzeugen. Die Jahresauswertung macht dabei deutlich, wie groß die Unterschiede hierzulande sind - sie reichen von sehr guter bis hin zu mangelhafter Kundenorientierung (Sendehinweis: ntv service, Donnerstag, 20.02.2025, 18:35 Uhr).Der renommierte Award beruht auf einer umfassenden Analyse von Studien, Kundenbefragungen und Social-Media-Daten und würdigt sowohl etablierte Unternehmen als auch aufstrebende Start-ups. Zu den aktuellen Preisträgern zählen auch Unternehmen, die ihren Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen können, beispielsweise die EthikBank, die Möbelhauskette Höffner, der Versicherer CosmosDirekt, der Elektronikkonzern Samsung, das Vergleichsportal Check24 oder das Start-up Meet your master.Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Von einer Servicewüste Deutschland kann pauschal keine Rede sein. Vor allem mit der Beratung vor Ort können sich branchenübergreifend viele Unternehmen profilieren. Aber auch in der Gesamtheit verbesserte sich der Service gegenüber dem Vorjahr und erreicht nun im Schnitt ein gutes Niveau."Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Der Deutsche Service-Preis ist ein bedeutendes Zeichen der Anerkennung für Unternehmen, die sich besonders um die Zufriedenheit ihrer Kundinnen und Kunden bemühen. Er würdigt herausragende Leistungen und soll auch andere Anbieter ermutigen, die eigene Servicequalität kontinuierlich zu verbessern."In zahlreichen Studien, Kundenbefragungen und über ein Social-Media-Monitoring mit Brandwatch Analytics wurden 2.160 Unternehmen untersucht. Die Basis des Awards bildeten 6.046 verdeckte Testkontakte, 172.043 Kundenstimmen sowie 25.788 Social-Media-Beiträge. Im Zentrum der Untersuchung standen dabei die Vor-Ort-Beratung, der Online-Service, der Service am Telefon und per E-Mail sowie Kundenaussagen zum Service der Anbieter. Ausgezeichnet werden die jeweils besten Unternehmen in 71 Kategorien, unter anderem in den Bereichen Mobilität, Gesundheit, Energie, Haus & Wohnung, Bildung, Sport & Freizeit sowie Versicherung.PREISTRÄGER "DEUTSCHER SERVICEPREIS 2025"(Kategorien und Preisträger in alphabetischer Reihenfolge)Apotheken & SanitätshäuserKundenurteil: Careshop; Linda Apotheken; ZimmermannArbeitsausstattungKundenurteil: Berufskleidung24.de; Reidl.de; Schäfer ShopBad & KücheKundenurteil: BSD - Best Solution for Disabled; Elements; KemmlerBeautyKundenurteil: Flaconi.de; Khadi; Parfümerie H.C.Berufliche OrientierungKundenurteil: Azubi.de; Beruf & Bildung; JobvectorBike & ZubehörKundenurteil: Bobshop.com; Fischer; Mein-Dienstrad.deBildungServicetests: Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement; IST; Open Door International e.V.BildungStart-ups: Edurino; Meet your masterBildungseinrichtungenKundenurteil: IU Internationale Hochschule; Management Circle; mdh Mediadesign Hochschule für Design und InformatikDienstleister Kliniken & PraxenKundenurteil: Biovis Diagnostic; DGPAR - Deutsche Gesellschaft für privatärztliche Abrechnung; SaatmannDigitale GesundheitsanbieterKundenurteil: CGM Compugroup Medical; iAtros; Medplus24.deEinrichtungKundenurteil: Höffner; Rahmen-Shop.de; Wohnen.deE-Learning & Online-KurseKundenurteil: Haufe Akademie; Lecturio; MathegymElektronikKundenurteil: Kenwood.de; LG; Mediamarkt.deEnergieKundenurteil: EnBW; Lichtblick; Montana; NaturstromErgonomische LösungenKundenurteil: Büromoebel-Experte.de; Flexispot; WagnerErnährung & NahrungsergänzungKundenurteil: Medicom; Sunday Natural; WW Weight WatchersEvents & GeschenkeKundenurteil: Hochzeitsplaza.de; Personello; Younited.deFashionKundenurteil: Bonprix.de; Lands' End; Swatch.comFinanzinstituteServicetests: Bank für Kirche und Diakonie; ING; InterhypFinTech & InsurTechStart-ups: Moonfare; solarisBank; TomorrowFreizeit Online-PortaleKundenurteil: Lorenz-Leserservice.de; Lotto.de; Myticket.deFreizeit-ErlebnisseKundenurteil: Astor Filmlounge (Premium Filmtheater); Technik Museum SinsheimFührerscheinKundenurteil: Academy Fahrschulen; Bootsfuehrerschein.de; FahrhaltGastronomieKundenurteil: Deutschland Gourmet; Hans im Glück; Peter PaneGeldanlageKundenurteil: Degussa-Goldhandel.de; EthikBank; Sparda-Bank Baden-WürttembergGestalten & EntwerfenKundenurteil: Boesner.com; Cewe.de; Selfmade.com (Stoff & Stil)GesundheitseinrichtungenKundenurteil: Geers; ias Gruppe; Zahnmedizinisches Zentrum Paderborn - ZMZGesundheitsprodukteKundenurteil: Holthaus Medical; IOS Innovative Orthopädie Systeme; Wöhlk ContactlinsenGetränke & SpirituosenKundenurteil: Hol ab!; Jacques' Wein-Depot; WirWinzerGreenTechStart-ups: 1Komma5; ConcularHaus & WohnungBeratung vor Ort: Hellweg; Porta; Scanhaus MarlowHaus & WohnungServicetests: Dahler & Company; Fingerhaus; Snooze ProjectHaushalt & WohnenKundenurteil: Die-Haushaltshelden.de; Leifheit; Persil ServiceHaustechnik & Smart HomeKundenurteil: Heima24; Telekom Magenta Smart Home; Vitakt HausnotrufHaustierbedarfKundenurteil: Alsa-Hundewelt.de; Fressnapf / Fressnapf XXL; Mobiler Tiernotdienst 24Hobby & FreizeitStart-ups: Kernwerk; Oonique; StraedeImmobilienKundenurteil: Hausgold; Immoscout24; Immowelt.deKochenKundenurteil: Bauerntüte; Bessershop.de; BuntrKosmetikStart-ups: Banana Beauty; Junglück; PuremeticsLeasing & AutomieteKundenurteil: Care by Volvo; Check24; GoleasyLebensmittelStart-ups: Brain Effect; Oatsome; SirplusLehr- & LernbedarfKundenurteil: Betzold; Edu.de; LamyLiquiditätKundenurteil: BFS Finance; Kredite24 (Check24); Norddeutsche Edelmetall ScheideanstaltMedizintechnikKundenurteil: Carl Zeiss; Dräger; Löwenstein MedicalMobilfunk & KommunikationKundenurteil: Check24; Host Europe; ZoxsMobilität - ZubehörKundenurteil: Polo-Motorrad.com; Reifen.comMobilitätKundenurteil: Autoscout24; Park One; Sixt-Neuwagen.deOnline-PartnerbörsenKundenurteil: Lovescout24; Parship; Silber-Singles; ZweisamPflegeKundenurteil: AOK Pflege-Navigator; Pflegeagentur 24; VivianumPortale Bauen/AusbauenKundenurteil: Aroundhome; Beispielhaus.de; Hausfrage.dePortale EnergieKundenurteil: Switchup.de; Tanke-günstig.deReisenStart-ups: Numa; Tourlane; TravelperkReise-ServicesKundenurteil: Holiday Extras; Parkandfly.deReise-UnterkunftKundenurteil: Booking.com; Fewo-direkt; Motel OneReiseveranstalterKundenurteil: Jugendreise.de; Meiers Weltreisen; Phoenix ReisenReisevermittlerKundenurteil: Check24; Secret Escapes; TUI ReisecenterSchule/Studium - PortaleKundenurteil: Hochschulkompass; Materialguru.de; TutorspaceShopping & HandelKundenurteil: Amazon; Gelbe Seiten; Tchibo.deSmart HomeStart-ups: Ostrom; TinkSoftware & KIStart-ups: Cognigy; DeepL; QdrantSport & FreizeitBeratung vor Ort: Das Radhaus; David Lloyd Meridian Spa & Fitness; InjoySportKundenurteil: Bunert.de; Fitshop.de (ehemals Sport-Tiedje.de); Golf24.comTechnikServicetests: Acer; SamsungUmzugKundenurteil: Hansetrans; Studenten-Wohnung.de; Umzug-365UnternehmensdienstleisterKundenurteil: 360Learning; Fitbase Institut für Online Prävention; WibasVersicherungKundenurteil: CosmosDirekt; Münchener Verein; ProvinzialVersicherungServicetests: CosmosDirekt; KS/Auxilia; SBK Siemens-BetriebskrankenkasseWände & BodenKundenurteil: Holzboden-Direkt; 