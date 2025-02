Zürich (ots) -localsearch erklärt in der Themen-Serie 'Digitales 1x1 für KMU', welche Möglichkeiten der Online-Werbung es gibt und wie KMU davon profitieren können.Im digitalen Zeitalter gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um gezielt potenzielle Kunden anzusprechen. Online-Werbung ist vielseitig. Localsearch, Marketing (https://www.presseportal.de/pm/125003/5866991)- und Werbepartner für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) in der Schweiz, erklärt die wichtigsten Arten:Welche Arten von Online-Werbung gibt es?Online-Werbung bietet vielfältige Möglichkeiten, um potenzielle Kunden gezielt anzusprechen. Hier sind einige Beispiele:- Suchmaschinenmarketing (SEA & SEO): Bezahlte Anzeigen (SEA (https://www.presseportal.de/pm/125003/5843206)) und optimierte Webseiten (SEO (https://www.presseportal.de/pm/125003/5834251)) verbessern die Sichtbarkeit in Suchmaschinen.- Social Media Marketing: Werbung auf Plattformen wie Facebook, Instagram oder LinkedIn ermöglicht eine gezielte Ansprache nach Interessen und Demografie.- Displaywerbung: Grafische Anzeigen wie Banner und Videos steigern die Markenpräsenz auf Websites.- Affiliate Marketing: Kooperationen mit Webseiten oder Influencern zur gezielten Kundengewinnung. Teilt ein Influencer etwa einen Link zu einem Online-Shop, so nutzen Firmen seine Reichweite und der Influencer erhält im Gegenzug eine Provision.- Native Ads: Werbung, die sich unauffällig in redaktionelle Inhalte integriert.Wieso sollten KMU Online-Werbung nicht vernachlässigen?Die Digitalisierung verändert das Kaufverhalten: "Kunden informieren sich online, bevor sie eine Entscheidung treffen. Ohne gezielte Online-Werbung gehen KMU potenzielle Geschäfte verloren", betonen die Experten bei localsearch (https://www.presseportal.de/nr/125003). Digitale Anzeigen sind nicht nur messbar, sondern auch flexibel anpassbar und bieten eine hohe Kosteneffizienz. Wer nicht sichtbar ist, wird von der Konkurrenz überholt.Localsearch bietet massgeschneiderte Werbelösungen für KMUlocalsearch bietet gezielte Werbelösungen, die speziell auf die Bedürfnisse von KMU in der Schweiz abgestimmt sind. Mit innovativen Produkten sorgt localsearch dafür, dass Unternehmen genau dort sichtbar sind, wo ihre potenziellen Kunden suchen und kaufen:- digitalPLUS: Diese Werbelösung stellt sicher, dass Unternehmen genau dann präsent sind, wenn Kunden aktiv nach ihren Produkten oder Dienstleistungen suchen. Und das ohne Streuverlust: Durch die gezielte Auswahl der Region, Branche und des Werbeformats stellen KMU sicher, dass die Anzeigen nur bei der gewünschten Zielgruppe geschaltet werden.- advertiseONE: Entwickelt für maximale Präsenz, bietet dieses Tool Unternehmen die Möglichkeit, sich genau dort zu präsentieren, wo es sich lohnt. Anzeigen erscheinen etwa auf Plattformen wie Google, Bing, Copilot (https://www.presseportal.de/pm/125003/5897803) sowie auf local.ch und search.ch - zielgerichtet, zur Maximierung des Wettbewerbsvorteils und zur Stärkung der Kundenbindung.- myCAMPAIGNS:Online-Werbung speziell für KMU, die auf Plattformen wie Google, Bing, Copilot, Facebook, Instagram und wichtigen Schweizer Nachrichtenseiten geschaltet wird. Die Kampagnen sind darauf ausgelegt, möglichst viele neue Kunden zu gewinnen, Ergebnisse lassen sich in live verfolgen.Mit localsearch lassen sich digitale Werbeflächen optimal nutzen, um eine starke Marktpräsenz aufzubauen und den Unternehmenserfolg nachhaltig zu steigern.Über localsearchlocalsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.Pressekontakt:localsearch (Swisscom Directories AG)Stefan Wyss, Head of CommunicationsT +41 58 262 76 82stefan.wyss@localsearch.chOriginal-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125003/5973268