Kassel (ots) -Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser: "Deutschland benötigt einen Konsens aller beteiligten Parteien bei generationen-übergreifenden Themen wie Rente, Kranken- und Pflegeversicherung. Langfristig verlässliche Rahmenbedingungen sind die beste Basis, damit Bürgerinnen und Bürger privat vorsorgen können.""Deutschland benötigt einen Konsens aller beteiligten Parteien, sich bei generationenübergreifenden Themen wie Rente, Kranken- und Pflegeversicherung über die jeweilige Legislaturperiode hinaus auf eine langfristig verlässliche Gesetzgebung zu verständigen", mahnt Heiko Hauser, Geschäftsführer der konzernunabhängigen Finanzberatungsgruppe Plansecur. Er erklärt: "Die Politik fällt heute Entscheidungen etwa zur Rente, von denen viele Menschen erst in einigen Jahrzehnten betroffen sein werden, wenn die heutigen Politiker längst nicht mehr in der Verantwortung stehen. Diese Entscheidungen gilt es so verantwortungsvoll zu treffen, dass sie auch Jahrzehnte später noch Bestand haben."Der Plansecur-Geschäftsführer zieht einen Vergleich: "Unsere Kundinnen und Kunden erwarten zu Recht von unseren Beraterinnen und Beratern eine finanzielle Langfristplanung, die ihnen bis ans Lebensende ein gutes Auskommen und eine gute Versorgung im Krankheits- und Pflegefall bietet. Solide gesetzliche Rahmenbedingungen, auf die langfristig Verlass ist, stellen eine wesentliche Grundlage hierfür dar."In Ergänzung zur umlagefinanzierten Basisvorsorge ist noch stärker auf eine kapitalgedeckte Zusatzversorgung zu setzen.Mit Blick auf die Rentenversicherung hält Heiko Hauser perspektivisch eine kapitalgedeckte Zusatzversorgung aufgrund des demografischen Faktors für unumgänglich. Er erklärt: "Mit dem in der Rentenreform II vorgeschlagenen Generationenkapital ist die Scholz-Regierung zwar nur einen kleinen und eher symbolischen Schritt in die richtige Richtung gegangen, aber das Konzept der Altersvorsorgedepots stellt zumindest einen etwas größeren Schritt dar. Die nachfolgende Regierung wird hoffentlich die Gesetzentwürfe optimieren, die Balance der Lastverteilung zwischen den Generationen gerechter justieren und sie von unnötigem bürokratischem Ballast befreien, aber sie sollte diesen richtigen Weg nicht verlassen."Entlastung bei der privaten AltersvorsorgeAngesichts der Haushaltslage und der Situation bei der gesetzlichen Rentenversicherung sollte die neue Regierung vor allem Bürgerinnen und Bürger entlasten, die zusätzliche private Vorsorge für ihr Alter treffen wollen. "Ohne eigene ergänzende Altersvorsorge ist es kaum möglich, den gewohnten Lebensstandard nach der Berufszeit aufrecht zu erhalten", sagt Heiko Hauser, "daher ist es höchste Zeit, dass der Gesetzgeber diese Form der Selbstabsicherung etwa mit Steuererleichterungen fördert."Langfristige Grundlage für Kranken- und PflegeversicherungBei der Kranken- und Pflegeversicherung müsse die Politik ebenfalls über Legislaturperioden hinausgehende Rahmenbedingungen schaffen, fordert Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser. Er erklärt: "Die Grenzen der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen sind heute schon sichtbar. Angesichts des demografischen Faktors werden die finanziellen Spielräume auf diesem Gebiet noch enger werden. Daher sollte der Gesetzgeber eine langfristig verlässliche Grundlage schaffen, auf der sich Bürgerinnen und Bürger zusätzlich selbst mit ihrem privaten Geld für den Krankheits- und Pflegefall absichern können."Er verstehe zwar, dass jede neue Regierung ihre eigenen politischen Akzente setzen wolle, sagt Heiko Hauser, "das entspricht dem Wesen der Demokratie." Gleichzeitig müsse es aber gelingen, auf Politikfeldern mit langfristig unmittelbaren Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger ein gesetzliches Fundament zu schaffen, das über Jahrzehnte hinweg Verlässlichkeit biete. Der Plansecur-Geschäftsführer erklärt: "Wer heute ins Berufsleben einsteigt, ist gut beraten, so früh wie möglich mit einer zusätzlichen privaten Alters- und Pflegevorsorge zu beginnen. Dazu bedarf es einer gesetzlichen Kontinuität, die gewährleistet, dass sich die privaten Anstrengungen nach 40 oder 50 Jahren im wortwörtlichen Sinne auch tatsächlich auszahlen."Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung, die großen Wert auf ethische Grundsätze und jahrzehntelange Kundenbindung legt. Rund 180 selbstständige Finanzprofis beraten die Kundschaft ganzheitlich in allen Finanzbelangen (Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Immobilien). Sie sind mehrheitlich am Unternehmen beteiligt und unterliegen keinen Absatz- oder Produktvorgaben. Plansecur hat ein ausgeprägtes soziales Engagement und neben mehreren Stiftungen auch das "Vordenker Forum" gegründet, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken.Bildmaterial für die Presse finden Sie hier (https://plansecur.de/plansecur/presse-und-aktuelles/downloads).Pressekontakt:Kontakt: Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,Tel.: +49 (0) 561 / 9355-0, E-Mail: presse@plansecur.de,Web: www.plansecur.de und www.linkedin.com/company/plansecur/Presse: euromarcom public relations,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Plansecur KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16062/5973303