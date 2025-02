Die Siemens Energy-Aktie zeigt am 18. Februar 2025 eine stabile Kursentwicklung. Aktuell notiert das Papier bei 63,76 EUR, was einem minimalen Rückgang von 0,06 % gegenüber dem Vortag entspricht. Im Tagesverlauf bewegte sich der Kurs zwischen 63,64 EUR und 64,49 EUR. Das 52-Wochen-Hoch wurde am 17. Februar 2025 mit 64,56 EUR erreicht, während das Tief bei 13,07 EUR am 20. Februar 2024 lag. Somit liegt der aktuelle Kurs nahe dem Jahreshoch und deutlich über dem Tiefpunkt des vergangenen Jahres. Das Handelsvolumen beträgt zuletzt 116.423 Aktien, was auf ein durchschnittliches Interesse hindeutet.

Fundamentaldaten und jüngste Geschäftsentwicklungen

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 erzielte Siemens Energy einen Umsatz von 8,94?Mrd.?EUR, was einem Anstieg von 18,4 % im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Der Auftragseingang belief sich auf 13,7?Mrd.?EUR, was zwar einem Rückgang von 10,2 % entspricht, jedoch weiterhin ein starkes Interesse am Produktportfolio signalisiert. Das Ergebnis vor Sondereffekten verdoppelte sich auf 481?Mio.?EUR, während der Nettogewinn 252?Mio.?EUR betrug. Die Siemens Gamesa-Sparte trug mit einem Umsatz von 2,42?Mrd.?EUR und einem Verlust vor Sondereffekten von 374?Mio.?EUR zum Gesamtergebnis bei.

Chancen und Risiken für Anleger

Siemens Energy profitiert von der globalen Energiewende und der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen. Die gut gefüllten Auftragsbücher und die positive Umsatzentwicklung unterstreichen das Wachstumspotenzial des Unternehmens. Allerdings stellen die anhaltenden Verluste bei Siemens Gamesa ein Risiko dar, das die Gesamtprofitabilität beeinflussen könnte. Zudem könnten makroökonomische Unsicherheiten und regulatorische Veränderungen die Geschäftsentwicklung beeinträchtigen.

Fazit

Die Siemens Energy-Aktie zeigt eine solide Performance, gestützt durch positive Geschäftszahlen und eine starke Marktposition im Bereich erneuerbarer Energien. Anleger sollten jedoch die Herausforderungen im Windenergiesektor und externe Risiken im Blick behalten. Insgesamt bietet das Unternehmen jedoch attraktive Perspektiven für langfristig orientierte Investoren.

