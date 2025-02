FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag erneut nachgegeben. Die Erwartung höherer Verteidigungsausgaben und damit einer steigenden Staatsverschuldung belastete die Kurse. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,14 Prozent auf 131,94 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,50 Prozent. In fast allen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Das erste Treffen der Außenminister der USA und Russlands, Marco Rubio und Sergej Lawrow über den Ukrainekrieg belastete die Anleihen. Das Treffen soll nach Moskauer Angaben als Vorbereitung dienen für mögliche Verhandlungen zur Lösung des Ukraine-Konflikts sowie für ein Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin.

"Die veränderte europäische Sicherheitslage wird auf Jahre keine Begrenzung von Haushaltsdefiziten und Schuldenständen von Seiten der EU-Kommission mehr zulassen", kommentierten die Experten der Dekabank. Zudem dürfte das Thema gemeinsamer europäischer Schulden, die Renditeunterschiede zwischen den einzelnen Ländern der Eurozone verringern.

Mit Spannung erwartet werden die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für den Monat Februar. Ökonomen erwarten eine Aufhellung. Im Fokus der Märkte dürfte jedoch weiter die geopolitische Lage stehen./jsl/jkr/mis