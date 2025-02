NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 112 Euro auf "Overweight" belassen. Mit einem Rekordquartal habe der Tickethändler beim operativen Ergebnis (bereinigtes Ebitda) die Erwartungen um 14 Prozent getoppt und baue so Vertrauen in die Anlagestory auf, schrieb Analystin Lara Simpson am Dienstag nach Eckdaten./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2025 / 07:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2025 / 07:28 / GMT

DE0005470306