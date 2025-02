Berlin - Wenn am Sonntag um 18 Uhr die Wahllokale schließen und die ersten Prognosen veröffentlicht werden, versammelt sich ein Großteil der Deutschen vor dem TV. 84 Prozent haben vor, die Wahlergebnisse live im Fernsehen zu schauen, wie aus einer Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom hervorgeht.Demnach verfolgen 21 Prozent die Wahlergebnisse online über Nachrichtenportale und Social Media. Fünf Prozent wollen ihre Meinung zu den Wahlergebnissen in sozialen Medien teilen. Unter den 18- bis 29-Jährigen ist der Anteil mit elf Prozent sogar mehr als doppelt so groß, in den anderen Altersgruppen liegt er zwischen drei und sechs Prozent.Die Wahlergebnisse werden bei den meisten auch mit anderen besprochen. 78 Prozent diskutieren darüber im Familien- und Freundeskreis, wobei Männer dies mit 82 Prozent etwas häufiger tun als Frauen (74 Prozent). Sechs Prozent verbringen den Wahlabend auf einer Wahlparty oder nehmen an einem politischen Event teil. Und jeder und jede Zehnte (elf Prozent) lässt den Wahlabend komplett an sich vorbeiziehen und will sich erst am nächsten Tag über die Ergebnisse informieren.