Berlin/Bonn (ots) -Der ukrainische Botschafter in Deutschland Oleksij Makejew wiederholt die Position seines Präsidenten Selenskyj, dass Verhandlungen über einen Frieden ohne die "Ukraine, aber auch ohne Europa unmöglich sind." Daher freue er sich darüber, dass gestern "die Europäer nach diesem heftigen Wochenende in München" Gespräche in Paris geführt haben. Die europäischen Leader seien aufgewacht und "das ist wichtig so." Es reiche nicht mehr, auf die USA zu hoffen, vielmehr werde von Europa erwartet, dass es schnell handele. Gleichzeitig fordert der ukrainische Botschafter bei phoenix, dass "alle im Gespräch bleiben." Alle in Europa seien betroffen.Auf die Position von Olaf Scholz angesprochen, welcher die Diskussion über mögliche Friedenstruppen für verfrüht hält, äußert Makejew, man solle "den ukrainischen Soldatinnen und Soldaten an der Frontlinie" die Frage stellen, ob es verfrüht sei, darüber nachzudenken wie ihnen geholfen werden könne. Es sei notwendig, dass sich die europäischen Partner nicht "hinter Ausreden verstecken, sondern auch eine klare Kante zeigen."Vor dem Hintergrund der Gespräche in Saudi-Arabien erklärt er, dass die Ukraine nicht zu den Verhandlungen eingeladen worden sei. Die ukrainische Einstellung sei aber klar: "Wir müssen zuerst mit unseren Verbündeten eine klare Position bilden und erst dann ins Gespräch mit den Russen kommen." Schließlich könne man nur "aus der Position der Stärke mit Russland erfolgreich verhandeln".