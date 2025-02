NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag unter anderem wegen der Spekulation auf eine erneute Verlängerung einer Förderkürzung durch den Ölverbund Opec+ gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 75,68 US-Dollar. Das sind 46 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im März stieg um 94 Cent auf 71,68 Dollar.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, erwägt die Opec+, in dem Mitglieder des Kartells und andere wichtige Förderstaaten wie Russland zusammengeschlossen sind, eine erneute Verlängerung einer bestehenden Förderkürzung. Die Agentur berief sich dabei auf namentlich nicht genannte Delegierte der Opec+.

Der russische Vizepremierminister Alexander Nowak dementierte allerdings den Medienbericht und sagte, dass die OPEC und ihre Verbündeten keine Verschiebung diskutiert hätten.

Marktstrategen vom Handelshaus IG Asia erklärten den Anstieg der Ölpreise auch mit einem Drohnenangriff der Ukraine auf eine russische Ölpipeline. Im Süden des Landes wurde eine Pumpstation angegriffen, woraufhin nach Angaben der Betreibergesellschaft weniger Öl durch die Pipeline gepumpt werden kann./jkr/jsl/tih