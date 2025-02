Frankfurt am Main (ots) -Sonnenbrille, tiefe Stimme und ein auswendig gelernter Spruch - wer eine Partnerin fürs Leben sucht, kommt auf diese Weise selten ans Ziel. Um Männern das Selbstbewusstsein zu geben, eine Frau auf leichte, authentische und überzeugende Weise anzusprechen, setzt Andy Friday mit Authentic Charisma auf ein Coaching-Programm, das Persönlichkeitsentwicklung und Selbsterkenntnis in den Mittelpunkt stellt. Welche Erfahrungen Teilnehmer mit Andy Fridays Coaching gemacht haben, erfahren Sie hier.Wenn es darum geht, eine Frau anzusprechen, haben viele Männer Hemmungen. Dabei stehen sie oft mitten im Leben, sind beruflich erfolgreich, intelligent, vertrauenswürdig und an einer langfristigen Bindung interessiert. Dennoch erfahren sie immer wieder Ablehnungen, was sie zu der Überzeugung bringt, dass sie nicht die Art Mann sind, für die sich eine Frau interessiert. Sie verstellen sich deshalb und werden wieder abgelehnt. "Es hilft den Männern wenig, wenn sie vorgeben, etwas zu sein, was sie nicht sind", sagt Andy Friday von Authentic Charisma. "Sie fühlen sich dann selbst nicht wohl und werden die Frauen kaum davon überzeugen, dass sie für die Wahl des Lebenspartners infrage kommen. Das führt letztendlich dazu, dass sie die Suche nach einer Frau ganz aufgeben und oft für viele Jahre allein bleiben.""Was ihnen fehlt, ist keine Strategie, sondern die Einsicht, dass ein guter Flirt authentisch, offen und respektvoll sein muss. Wir zeigen den Männern, wie sie mit Spaß und Leichtigkeit auf eine Frau zugehen können, ohne zum Schauspieler zu werden", fügt der Flirtexperte hinzu. Mit seinem Coaching-Programm hilft Andy Friday Männern dabei, ihre Unsicherheit beim Flirten zu überwinden, um Frauen kennenzulernen, ein erfülltes Liebesleben zu haben und sich am Ende für die Richtige zu entscheiden. Dabei steht den Teilnehmern ein Expertenteam aus Mentaltrainern und Psychologen zur Seite, das ihnen einen roten Faden zum selbstbewussten Flirten an die Hand gibt. Die folgenden Erfahrungsberichte einiger Teilnehmer machen deutlich, wie Andy Fridays Ansatz funktioniert.1. Olivers Weg zu Selbstbewusstsein und einer tiefen emotionalen Verbindung: Wie Andy Fridays Coaching sein Leben veränderteBesonders beeindruckend ist die Geschichte des 42-jährigen Oliver, der mithilfe von Andy Friday seine Unsicherheit überwand und eine tiefe emotionale Verbindung zu einer Frau herstellen konnte. Obwohl er in allen anderen Bereichen erfolgreich war, hatte Oliver in seinem bisherigen Leben noch nie mit einer Frau geschlafen. Es gab zwar einige Dates, in denen er sich stets bemühte, doch zu einer intimen Beziehung kam es nie. Die wiederholten Misserfolge brachten ihn am Jahresende zu dem Entschluss, die Herausforderung bis zum nächsten Silvester zu meistern und zu dem Mann zu werden, der er immer sein wollte. Also begann Oliver sofort damit, sich nach Coachings umzusehen, und stieß bald auf Andy Fridays Charisma-Analyse. Nachdem er sich mehrere Videos angeschaut hatte, war er überzeugt, dass ihm dieses Coaching helfen würde. Am Anfang des neuen Jahres meldete er sich schließlich dafür an.Schon in den ersten Tagen des Coachings hatte er viele wertvolle Erkenntnisse, die seine Sicht auf Frauen und Beziehungen nachhaltig veränderten. Andy Friday half ihm, die Gründe für sein Versagen beim Dating zu identifizieren und an einem selbstbewussten Umgang mit Frauen zu arbeiten. Zu dieser Zeit sah sich Oliver am unteren Ende einer Treppe, aus der mehrere Stufen herausgebrochen waren, sodass er die höhere Ebene unmöglich erreichen konnte. Es ging darum, die Reparatur mit Unterstützung des Coaches anzugehen. Im Juni lernte er dann endlich eine wunderbare Frau kennen, die nicht nur attraktiv war, sondern auch an einer tieferen emotionalen Verbindung interessiert zu sein schien. Für ihn war das eine neue Erfahrung, da er in seiner Beziehung mit Frauen zuvor nie an den Punkt gekommen war, an dem Intimität möglich gewesen wäre.Seine erste sexuelle Erfahrung übertraf seine Vorstellungen. Dabei ging Oliver ihm nicht allein um den körperlichen Akt, sondern um die Gefühle, die er plötzlich in sich entdeckte. Schließlich war es ihm wichtig, mit dieser Frau eine Beziehung aufzubauen, die auf emotionaler Tiefe beruhte. Er empfand es als besonders erfüllend, dass er mit ihr offen über seine Wünsche und Gefühle sprechen konnte. Dank des Coachings fühlte er sich nun stark und selbstbewusst im Umgang mit einer Frau. Oliver selbst sagt, dass er sich jederzeit wieder für das Coaching von Andy Friday entscheiden würde und empfiehlt es daher uneingeschränkt weiter.2. Wladimirs Wandel: Wie Andy Fridays Coaching ihm Selbstvertrauen und Erfolg im Umgang mit Frauen brachteEin anderer Teilnehmer an Andy Fridays Coaching blickt auf ein endloses Leben als Single zurück. Wladimirs erste echte Beziehung kam ziemlich spät und danach hatte er nur einige kurze Affären. Meist traf er die Frauen, die ihn interessierten, rein zufällig und hatte nie die Gelegenheit, sie kennenzulernen. In anderen Fällen geriet er schnell in die "Freundschaftszone", die sich immer als Sackgasse erwies. Wladimir selbst glaubt, dass ihm ein klares Verständnis dafür fehlte, wie ein Flirt funktioniert, sodass es ihm nicht gelang, Frauen auf überzeugende Weise anzusprechen. Das führte letztlich dazu, dass er mehrere Jahre niemanden kennenlernte. Weil er die Situation grundlegend ändern wollte, versuchte er es mit mehreren Coachings, doch die Methoden, die er dort lernte, überzeugten weder ihn noch die Frauen. Erst als er auf Andy Friday stieß, ging es endlich wieder aufwärts.Durch das Coaching erlangte Wladimir die Fähigkeit, mit Frauen auf eine leichte Weise zu interagieren, was dazu führte, dass er viel häufiger die Chance bekam, sie wirklich kennenzulernen. Andy Friday vermittelte ihm ein Gefühl der Selbstsicherheit, das es ihm erlaubt, Frauen im öffentlichen Raum oder online anzusprechen, ohne eine Abfuhr zu fürchten. Wenn es heute Phasen gibt, in denen er keinen Erfolg hat, verliert er daher nicht den Glauben an sich selbst. Wladimir hat gelernt, dass Ablehnung ein natürlicher Teil des Lebens ist, doch es warten eben auch viele wunderbare Frauen darauf, einen Mann wie ihn kennenzulernen. Diese neue Perspektive macht sein Leben entspannter und zufriedener. Er weiß, dass er vielleicht schon morgen vor der richtigen Frau stehen wird, und dann ist er darauf vorbereitet, ihr ehrlich, aufrichtig und charmant zu begegnen. Sein introvertiertes Wesen wird ihm dabei nicht im Weg sein.3. Wie Noah sich vom ängstlichen Typen zum Flirtexperten entwickelteViele Männer versuchen, ihre Probleme erfolglos mithilfe von Büchern oder Seminaren zu Flirt-Strategien in den Griff zu bekommen. Ähnlich ging es auch Noah, der vor dem Coaching bei Andy Friday ein Einzelcoaching absolviert hatte, das ihm nicht genug Unterstützung bot, weil die Zeit einfach viel zu kurz war, um echte Fortschritte zu erzielen. In Andy Fridays Gruppenprogramm fühlte sich Noah schon beim Einstieg wesentlich besser aufgehoben. Er stellte fest, dass alle seine Fragen ausführlich beantwortet wurden, und er nicht nur Zugang zu Andy Friday hatte, sondern ihm zudem drei weitere Coaches zur Verfügung standen, die für bestimmte Fachgebiete zuständig waren. Letztendlich wurde alles eingehalten, was im Vorgespräch versprochen wurde, und er erhielt sogar noch mehr Unterstützung, als er erwartet hatte.Noahs Problem lag darin, dass er große Schwierigkeiten hatte, auf eine Frau zuzugehen. Die tiefe Angst davor, dass sie schreiend weglaufen würde, hinderte ihn daran, den Versuch überhaupt zu starten. Seit er bei Andy Friday ist, hat sich das grundlegend geändert, weil er ein klareres Bild von sich gewonnen hat und über eine größere Selbstsicherheit verfügt. Noah hatte inzwischen mehrfach die Gelegenheit, mit Frauen zu interagieren, und stellte dabei fest, dass er ihnen ein gutes Gefühl vermittelte. Zu einer besonders bewegenden Situation kam es, als er spätabends auf eine Frau traf, die weinend auf einer Bank saß. Während ihrer Unterhaltung gelang es ihm, sie ein wenig aufzuheitern, sodass sie beim Abschied zu ihm sagte, es wären die schönsten Stunden gewesen, die sie in den letzten sechs Monaten erlebt hatte. Diese Erfahrung berührt ihn tief und er muss oft daran zurückdenken. Wenn sich Noah heute mit einer Frau unterhält, ist er sich seiner Fähigkeiten sicher, sie mühelos in seinen Bann zu ziehen. Der rege Austausch mit Andy Friday und den anderen Coaches hat seine Persönlichkeitsentwicklung messbar vorangebracht - das Coaching empfiehlt er daher uneingeschränkt jedem anderen weiter, der seine Ängste in Sachen Flirten endlich überwinden will und so die Chance auf die Partnerin fürs Leben erhält.