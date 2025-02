Mölln (ots) -Psychische Belastungen sind weitverbreitet, werden jedoch häufig nur symptomatisch behandelt. Floris Weber, renommierter Hypnosetherapeut und Gründer eines Hypnoseausbildungsinstituts, bietet Heilpraktikern für Psychotherapie, Coaches und Ärzten die Möglichkeit, durch seine professionelle Ausbildung die tief verwurzelten Probleme ihrer Patienten gezielt und nachhaltig zu lösen. Wie effektiv Auflösende Hypnose tatsächlich ist, welche Erfolge möglich sind und wie die Ausbildung abläuft, erfahren Sie hier.Der Druck des Lebens in der heutigen Zeit hinterlässt Spuren - viele Menschen verlieren sich in einem Strudel aus Unsicherheit und Stress gefangen. Selbstwertprobleme, emotionales Essen, Depressionen, Angststörungen und PTBS nehmen rasant zu. Während die Schulmedizin oft nur Symptome behandelt, suchen immer mehr Menschen nach alternativen Heilmethoden - sei es durch Achtsamkeit, Naturheilkunde oder Hypnose. Besonders die Hypnose wird oft unterschätzt, obwohl sie tiefsitzende Blockaden lösen und langfristige Veränderungen bewirken kann. Im hypnotischen Trancezustand öffnen sich innere Türen, die dem bewussten Verstand oft verschlossen bleiben. Diese Technik ermöglicht es, emotionale Belastungen gezielt aufzulösen und die wahren Ursachen psychischer Probleme wie Depressionen oder Angststörungen zu bearbeiten. Ein großer Vorteil der Hypnosetherapie liegt in ihrer Effizienz. Bereits nach vier bis sieben Sitzungen erleben viele Klienten eine spürbare Erleichterung. "Während herkömmliche Therapien Monate oder gar Jahre dauern können, setzt die Hypnose direkt an der Wurzel des Problems an und führt häufig zu schnellen und nachhaltigen Ergebnissen", betont Floris Weber, ärztlicher Hypnosetherapeut und Ausbilder. "Diese Form der Therapie bietet immense Chancen, die von immer mehr Patienten wahrgenommen werden wollen.""Wahre Heilung geschieht nicht an der Oberfläche - sie beginnt tief im Unterbewusstsein. Und genau dort können wir mit einer professionellen Hypnosetherapie ansetzen", erklärt Floris Weber. Als ärztlicher Hypnosetherapeut begleitete er in seiner Privatpraxis in Hamburg über 13 Jahre lang Menschen mit Selbstwertproblemen, Angststörungen, Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen auf dem Weg zur inneren Heilung. Durch seine Expertise in Auflösender Hypnose hat er bereits zahlreichen Patienten geholfen, belastende Muster aufzulösen und ein neues Lebensgefühl zu gewinnen. Seit 2023 nutzt Floris Weber seine in der Praxis erworbene Expertise ausschließlich im Bereich der Hypnoseausbildungen und für Vorträge.Praxisnah und innovativ: Hypnose erlernen ohne starre SkripteWer als Coach, Berater, Therapeut oder Trainer mit Menschen arbeitet und auf der Suche nach einer Möglichkeit ist, um diese Arbeit auf das nächste Level zu heben, ist bei Floris Weber genau richtig: Die Ausbildungen in Auflösender Hypnose helfen ihnen dabei, ihre Patienten und Klienten dabei zu unterstützen, schwerwiegende Themen und Lebensprobleme in wenigen Sitzungen aufzulösen. Die Ausbildungen erstrecken sich grundsätzlich über einen Zeitraum von sechs Tagen vor Ort in Hamburg und in Nordrhein-Westfalen. Doch auch Online-Lerner, die sich mehr Flexibilität wünschen, kommen hier nicht zu kurz: So ist es über die Online-Kurse außerdem möglich, die Ausbildung flexibel über mehrere Monate hinweg zu absolvieren - begleitet von regelmäßigen Zoom-Calls und praktischen Übungen. Doch damit nicht genug: Zusätzlich bietet Floris Weber eine Hybrid-Lösung an, die das Beste aus beiden Versionen vereint: praxisnahe Präsenzworkshops kombiniert mit vertiefendem Online-Unterricht. Zusätzlich gibt es für erfahrene Hypnoseanwender Fortbildungen zum weiteren Ausbau der eigenen Fähigkeiten und zum Aufbau einer erfolgreichen Hypnosepraxis.Die Ausbildung an sich zeichnet sich durch eine intuitive und empathische Herangehensweise aus - ohne starre Skripte. Statt vorgefertigter Standardhypnosen lernen die Teilnehmer, individuell auf ihre Klienten einzugehen, ihre Intuition zu schärfen und eine vertrauensvolle Verbindung aufzubauen. Durch zahlreiche Demonstrationen und Übungen erleben die Teilnehmenden Hypnose hautnah und gewinnen schnell Sicherheit in der Anwendung.Dass diese Methode nicht nur theoretisch überzeugt, sondern auch in der Praxis funktioniert, wird von zahlreichen Erfolgsgeschichten zufriedener Teilnehmer untermauert - eine von ihnen ist Meike Blech. "Nach ihrer Ausbildung führte sie innerhalb des ersten Jahres über 500 Hypnosesitzungen durch, gab ihren alten Beruf auf und etablierte sich erfolgreich als Hypnosetherapeutin", erinnert sich Floris Weber. Ihre Erfolge wurden sogar in der Presse gewürdigt - ein Beweis dafür, dass Hypnose nicht nur ein wertvolles Handwerk, sondern ein kraftvolles Werkzeug für echte Veränderung ist. Auch andere Teilnehmer der Ausbildung berichten immer wieder, dass sie mit einem neuen, tiefen Verständnis für sich selbst und ihre Klienten aus der Schulung gehen.Von der Schulmedizin zur Hypnose: Floris Webers Weg zur Auflösenden HypnoseFloris Weber kommt aus der klassischen Medizin - sein Weg begann mit einem Medizinstudium in Heidelberg. Während seiner darauffolgenden Arbeit im Krankenhaus erkannte er jedoch die tiefe Kluft zwischen Körper und Psyche in diesem Bereich und beschloss, sich tiefer mit dem Unterbewusstsein zu befassen. Er entwickelte die Auflösende Hypnose - eine Methode, die gezielt emotionale Blockaden auflöst und tief verwurzelte psychische Probleme bearbeitet. Um dieses Wissen weiterzugeben, gründete er sein Hypnoseausbildungsinstitut, das heute Fachkräfte ausbildet, die Menschen effektiv mit dieser Technik helfen möchten."Meine Mission ist es, die Auflösende Hypnose als anerkanntes Therapieverfahren zu etablieren", erklärt er. Durch die fundierte Ausbildung von Heilpraktikern, Coaches und Therapeuten in Auflösender Hypnose möchte er eine breite Anwendung dieser effektiven Methode ermöglichen. "Letztendlich möchte ich mehr Menschen mit psychischen Belastungen Zugang zu einer tiefgreifenden und nachhaltigen Heilung zu verschaffen", fasst Floris Weber abschließend zusammen. 