Vancouver, British Columbia - 18. Februar 2025 / IRW-Press / Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FWB: 83W0, OTCQB: HNATF) (das "Unternehmen" oder "Primary"), ein führendes Explorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung und Erschließung natürlicher Wasserstoffressourcen konzentriert, wird 2025 ein ehrgeiziges Explorationsprogramm in Angriff nehmen, bei dem Spitzentechnologien zum Einsatz kommen, um das enorme Potenzial Kanadas für natürliche Wasserstoffvorkommen zu erschließen.

Das Explorationsprogramm 2025 von Primary verfolgt einen strategischen, stufenweisen Ansatz, bei dem fortschrittliche Fernerkundungen, Feldprobenahmen und geophysikalische Techniken eingesetzt werden, um potenzialreiche Ziele genauer einzugrenzen und zu priorisieren. Damit sollen letztendlich realisierbare Ziele für eine Erprobung anhand von Bohrungen abgegrenzt werden. Zu den wichtigsten Phasen gehören:

Phase 1: Fernerkundungsstudien - erstes bis zweites Quartal 2025

Mithilfe von Satellitenbildern und luftgestützter Hyperspektralanalyse will Primary Wasserstoffanomalien ermitteln, womit die Auswahl von Zielen unterstützt und die Felduntersuchungen optimiert werden sollen.

Phase 2: Feldprobenahmen und Kartierungen - zweites bis drittes Quartal 2025

Auf Grundlage der Erkenntnisse aus den Fernerkundungen und der geologischen Modellierung wird Primary ein erstes bodengestütztes Feldprogramm in die Wege leiten, bei dem Oberflächenproben entnommen und geologische Kartierungen absolviert werden. Ziel dieser Phase ist es, die Fernerkundungsdaten zu validieren, geochemische Indikatoren zu analysieren und die geologischen Modelle für die zukünftige Exploration zu verbessern.

Phase 3: Geophysikalische Messungen - drittes Quartal 2025

Im Fokus dieser Phase stehen geophysikalische Messungen, um die unterirdischen Strukturen zu bewerten und potenzielle Strukturen für natürliche Wasserstoffanreicherungen zu ermitteln. Diese Messungen werden auch zur Priorisierung von Bohrzielen beitragen.

Phase 4: Erweiterte Probenahmen vor Ort - drittes Quartal 2025

Neben geophysikalischen Messungen wird Primary auch erweiterte Probenahmen vor Ort absolvieren, um die geochemischen Modelle zu verfeinern und die ersten Ergebnisse zu validieren. Im Rahmen dieser Arbeiten werden Bodengasproben entnommen, wobei der Schwerpunkt auf dem Verständnis der Wasserstoffbildungsraten und der Verbesserung der Ressourcencharakterisierung liegen wird.

"Dieses Explorationsprogramm ist ein entscheidender Schritt zur Kartierung des natürlichen Wasserstoffpotenzials Kanadas", so Peter Lauder, VP of Exploration bei Primary. "Durch die Integration modernster Technologien positionieren wir Primary Hydrogen Corp. an der Spitze des globalen Wandels hin zu Wasserstoff."

Das Unternehmen setzt sich nach wie vor für verantwortungsvolle Explorationspraktiken ein und wird im weiteren Verlauf des Programms aktiv mit Stakeholdern, lokalen Gemeinden und Industriepartnern zusammenarbeiten.

Über Primary Hydrogen Corp.

Primary Hydrogen hat sich zum Ziel gesetzt, Pionierarbeit im Bereich des natürlichen Wasserstoffs zu leisten und modernste Explorationstechniken einzusetzen, um nachhaltige Energielösungen zu finden und zu entwickeln. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches Portfolio an Konzessionsgebieten, das sich über 210 Quadratkilometer in ganz Kanada erstreckt. Dazu gehören die Projekte Blakelock und Hopkins in Ontario, das Projekt Mary's Harbour in Labrador, das Projekt Point Rosie in Neufundland und die Projekte Crooked Amphibolite, Coquihalla und Cogburn in British Columbia. Darüber hinaus hält das Unternehmen auch das Kupferprojekt Arthur Lake in British Columbia.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Ben Asuncion

Chief Executive Officer

Primary Hydrogen Corp.

E-Mail: ben@primaryh2.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulations Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSICHTSHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemeldung. Häufig, aber nicht immer sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "projiziert", "beabsichtigt", "zielt ab", "strebt an", "antizipiert" oder 'glaubt' oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen oder kann durch Aussagen identifiziert werden, wonach bestimmte Maßnahmen ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "sollten", "würden", "dürften" oder "werden".

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung zum Ausdruck gebracht werden, in Anbetracht der Erfahrung seiner leitenden Angestellten und Direktoren, der aktuellen Bedingungen und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als angemessen erachtet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in sie gesetzt werden, da die Parteien keine Gewähr dafür bieten können, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden. Solche Aussagen und Informationen spiegeln die derzeitige Auffassung des Unternehmens wider. Es bestehen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen genannten abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten wesentlichen Annahmen und Analysen des Unternehmens sowie auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf inhärente Risiken im Zusammenhang mit der Bergbauindustrie und den Ergebnissen von Explorationsaktivitäten und der Erschließung von Mineralkonzessionen, die Volatilität des Aktienmarktes und Kapitalmarktschwankungen, allgemeine Markt- und Branchenbedingungen sowie jene Risikofaktoren, die in dem zuletzt eingereichten Lagebericht (Management's Discussion and Analysis) des Unternehmens erörtert werden, der unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es möglicherweise nicht angemessen ist, sich für andere Zwecke auf solche Informationen zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzprognosen, die durch Verweis hierin enthalten sind, zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78513Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78513&tr=1



