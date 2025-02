Der Handel an den Devisenmärkten bleibt am frühen Dienstag unruhig, da die Suche der Anleger nach dem nächsten Katalysator anhält. Auf dem europäischen Wirtschaftskalender stehen die ZEW-Konjunkturerwartungen für Februar für Deutschland und die Eurozone. Später am Tag werden die Marktteilnehmer die Daten zum kanadischen Verbraucherpreisindex (VPI) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...