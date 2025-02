Berlin (ots) -Am 18. Februar 2025, eine Woche vor der Bundestagswahl, findet in Berlin der 3. Female Impact Summit statt. Die exklusive Veranstaltung bringt 120 einflussreiche Frauen zusammen - darunter Topmanagerinnen führender Konzerne, Unternehmerinnen des Mittelstands und aufstrebende Startup-Gründerinnen. Auch herausragende weibliche Vorbilder aus Wissenschaft, Kunst und Sport sind vertreten, darunter die mehrfachen Olympiasiegerinnen und Weltmeisterinnen Franziska van Almsick und Verena Bentele.Roberta Metsola, Präsidentin des Europäischen Parlaments, sendet eine persönliche Botschaft: "When women rise, Europe rises. Talent, creativity, leadership - Europe has it all." und unterstreicht das enorme Potenzial von Frauen für Wirtschaft und Gesellschaft.Der Female Impact Summit wird jährlich ausgerichtet und versteht sich als Denk- und Handlungsraum für zukunftsorientierte Frauen. Er schafft eine Plattform für Ideen, Innovation und gesellschaftlichen Wandel. Bereits der zweite Summit erzielte eine nationale und internationale Reichweite von 100 Millionen Menschen."Branchenübergreifender Austausch unter handlungsfähigen Frauen ist entscheidend für die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands", betont die Unternehmerin und Wahl-Berlinerin Prof. Yu Zhang, die für ihr gesellschaftliches Engagement bekannt ist. Zu den hochkarätigen Gästen zählen u.a. Vorständinnen führender DAX-Konzerne, die junge Präsidentin des Verbands deutscher Unternehmerinnen (VDU), Christina Diem-Puello, sowie die Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands Deutsche Startups, Verena Pausder.Zukunftsthemen im FokusDer Female Impact Summit widmet sich jährlich 5-6 Schlüsselthemen, die in interdisziplinären Panels mit führenden Experten diskutiert werden. In diesem Jahr stehen unter anderem folgende Themen im Fokus:- Wirtschaftsstandort Europa- Deep Tech und Startups- Gesundheitswirtschaft- Quantentechnologie als Gamechanger- Resilienznotwendigkeit- GenerationenEs werden gemeinsam Lösungsansätze für aktuelle und zukünftige Herausforderungen entwickeln.Der Female Impact Summit ist mehr als eine Veranstaltung - er ist eine Plattform für starke, visionäre Frauen aus der DACH-Region, die aktiv Veränderung gestalten.Pressekontakt:F.GreinerE-Mail: vipsupport@female-impact-summit.com | info@female-impact-summit.com(nur WhatsApp: +49 1523 4359305)Webseite: www.female-impact-summit.comOriginal-Content von: Gesellschaft für Deutsch-Chinesischen Kulturellen Austausch e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178284/5973616