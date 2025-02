Mit dem Elektroauto dienstlich zum Kunden - für Christof Kiesel kein Problem. Seit 2013 ist der Head of Technical Consulting eMobility bei DKV Mobility elektrisch unterwegs. Im Interview mit electrive spricht Kiesel über seine Wünsche an neue Elektroautos und wie es mit dem Laden des E-Fuhrparks klappt. Head of Technical Consulting eMobility@home@work 'Energy / Vehicle Services bei DKV Mobility ist die offizielle Positionsbezeichnung von Christof ...

Den vollständigen Artikel lesen ...