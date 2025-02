München (ots) -Die Gäste:Hubertus Heil, SPD (Bundesarbeitsminister)Carsten Linnemann, CDU (Generalsekretär)Claudia Major (Militärexpertin)Kenneth Weinstein (ehem. Berater der Trump-Regierung)Micky Beisenherz (Moderator)Anna Schneider (Die Welt)Matthias Deiß (ARD-Hauptstadtstudio)Wenige Tage bis zur Wahl: Wer kann die Wählerinnen und Wähler überzeugen?Es diskutieren der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann.Trump will Deal mit Putin: Was wird aus der Ukraine und Europa?Im Gespräch die Forschungsgruppenleiterin der Stiftung Wissenschaft und Politik Claudia Major und Kenneth Weinstein, der die Trump-Regierung in außenpolitischen Fragen beriet.Es kommentieren: der TV-Moderator Micky Beisenherz, die Chefreporterin Freiheit bei WELT Anna Schneider und der stellvertretende Leiter des ARD-Hauptstadtstudios Matthias Deiß."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent Productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Fotos unter: www.ard-foto.deAgnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5973645