Die Heidelberg Materials Aktie verzeichnete am Dienstag einen positiven Trend mit einem Kursanstieg von 0,7 Prozent auf 148,60 Euro im XETRA-Handel. Im Tagesverlauf erreichte das Papier einen Höchststand von 148,70 Euro, nachdem es bei 147,70 Euro in den Handel gestartet war. Mit dem aktuellen Kurs nähert sich die Aktie ihrem 52-Wochen-Hoch von 150,70 Euro, das am 13. Februar 2025 markiert wurde. Bemerkenswert ist auch der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Tief von 83,94 Euro, das im Februar 2024 erreicht wurde. Für das Jahr 2025 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 12,94 Euro und eine Dividendenausschüttung von 3,30 Euro, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 3,00 Euro bedeutet.

Bedeutende Beteiligungsveränderung

Eine wesentliche Entwicklung zeichnet sich in der Aktionärsstruktur ab: The Capital Group Companies, Inc. hat ihre Beteiligung an Heidelberg Materials deutlich ausgebaut. Der Stimmrechtsanteil wurde auf 5,06 Prozent erhöht, was einem Anstieg von fast zwei Prozentpunkten gegenüber der vorherigen Meldung entspricht. Diese Aufstockung erfolgte hauptsächlich durch die Tochtergesellschaft Capital Research and Management Company und unterstreicht das wachsende Interesse institutioneller Investoren an dem Baustoffkonzern.

Anzeige

Heidelberg Materials -Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Heidelberg Materials -Analyse vom 18. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Heidelberg Materials -Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Heidelberg Materials -Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Heidelberg Materials: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...