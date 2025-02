Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -KPMG PREVA will Finanzoperationen mit Technologie und Automatisierung revolutionieren, um die Effizienz und Genauigkeit in der gesamten Region zu steigernNach der erfolgreichen Einführung von KPMG PREVA in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Oman weitet KPMG den Service auf Saudi-Arabien, Jordanien und den Libanon aus.KPMG PREVA ist eine innovative Online-Lösung für große, mittlere und kleine Unternehmen und bietet ein umfassendes Angebot an Buchhaltungs-, Reporting-, Gehaltsabrechnungs- und Steuerdienstleistungen. Es wird für ein erschwingliches monatliches Abonnement zur Verfügung gestellt und kann Unternehmer, aber auch internationale Investoren unterstützen, die einen regionalen Hauptsitz/eine regionale Niederlassung in einem der Länder, in denen PREVA tätig ist, eröffnen möchten.KPMG PREVA schickt sich an, die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Finanzgeschäfte abwickeln, zu verändern. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien und Automatisierungswerkzeuge sorgt KPMG PREVA für mehr Effizienz und Genauigkeit bei der Verarbeitung von Routinetransaktionen und reduziert den Bedarf an manuellen Eingriffen erheblich. Mit der Gewissheit, dass ihre Finanzen in den Händen von Experten sind, können sich Unternehmer auf Wachstum und strategische Entscheidungen konzentrieren.KPMG PREVA kombiniert Technologie mit einem Team von Accounting-Fachleuten in einer einzigen, einfach zu bedienenden Online-Plattform. Jedem Kunden wird ein eigener Kundenbetreuer und Buchhalter zugewiesen, der von einem Team von Bilanzbuchhaltern und Steuerberatern unterstützt wird, die per Telefon, E-Mail oder über die Anwendung erreichbar sind. Diese nahtlose Integration gewährleistet, dass Kunden über ein intuitives Dashboard, das von jedem Gerät aus zugänglich ist, zeitnahe und genaue Finanzinformationen erhalten."Herkömmliche Buchhaltungssoftware geht oft an den Bedürfnissen der Geschäftsinhaber vorbei und konzentriert sich stattdessen auf Buchhalter und Steuerfachleute", sagt Tariq Bzai, Partner und Intelligent Accounting Solution Leader bei KPMG Middle East. "KPMG PREVA wurde entwickelt, um diese Lücke zu schließen und CEOs, Gründern und Führungsteams eine Buchhaltungsgrundlage zu bieten, die mit dem Wachstum ihres Unternehmens mitwächst."KPMG PREVA vereinfacht die Buchhaltung für Unternehmen durch optimierte Arbeitsabläufe und intelligente Automatisierung. Nutzer profitieren von der persönlichen Betreuung durch Kundenbetreuer sowie vom Hochladen und Prüfen von Finanzdokumenten. Während der Prozess der Transaktionsüberprüfung automatisiert ist, führen qualifizierte Fachleute die abschließenden Kontrollen durch. Monatsabstimmungen und Finanzberichte werden vorbereitet, und Benutzer können auf Echtzeit-Dashboards zugreifen, um einen intuitiven Überblick über ihre Finanzdaten zu erhalten.Die Lösung bietet mehrere entscheidende Vorteile für Unternehmen. Der Service läuft unter einem einzigen, unkomplizierten Vertrag, der Softwarelizenzen, Hardware und Buchhaltungsdienste umfasst. Dank der monatlichen Pauschalpreise fallen keine stundenweisen Gebühren an, so dass die Lösung für das Unternehmenswachstum skalierbar ist. Der Service ist in flexiblen Plänen erhältlich, die jeweils auf die spezifischen Bedürfnisse von Unternehmen in verschiedenen Wachstumsphasen zugeschnitten sind.Weitere Informationen finden Sie auf kpmg-preva.comVideo - https://mma.prnewswire.com/media/2621277/KPMG_PREVA.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2621276/KPMG_PREVA.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kpmg-erweitert-preva-abdeckung-im-nahen-osten-302378813.htmlPressekontakt:Shaik Waheed,shaik@mpr.com.saOriginal-Content von: KPMG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178669/5973654