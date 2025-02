Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, sagte am Dienstag: "Wir sind uns der Ansichten bewusst, dass wir in unserer geldpolitischen Orientierung nicht klar genug waren." "Die Volatilität im letzten Sommer wurde hauptsächlich durch die Marktbesorgnis über schwache US-Arbeitsmarktdaten und die wirtschaftliche Verlangsamung in den USA verursacht," ...

Den vollständigen Artikel lesen ...