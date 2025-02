Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



18.02.2025 / 13:46 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Susanne Nachname(n): Fuchs

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

FUCHS SE

b) LEI

529900SNF9E1P5ZO4P98

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A3E5D56

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 36.10 EUR 108.30 EUR 36.10 EUR 3104.60 EUR 36.10 EUR 4259.80 EUR 36.10 EUR 7400.50 EUR 36.10 EUR 36.10 EUR 36.10 EUR 4259.80 EUR 36.10 EUR 4259.80 EUR 36.10 EUR 3140.70 EUR 36.10 EUR 9530.40 EUR 36.10 EUR 14764.90 EUR 36.10 EUR 3068.50 EUR 36.10 EUR 9674.80 EUR 36.05 EUR 9120.65 EUR 36.15 EUR 1373.70 EUR 36.10 EUR 2851.90 EUR 36.10 EUR 3140.70 EUR 36.10 EUR 11371.50 EUR 36.10 EUR 3068.50 EUR 36.10 EUR 12707.20 EUR 36.10 EUR 2310.40 EUR 36.05 EUR 33598.60 EUR 36.00 EUR 8244.00 EUR 35.95 EUR 1797.50 EUR 35.95 EUR 5464.40 EUR 36.00 EUR 7560.00 EUR 36.00 EUR 7776.00 EUR 36.00 EUR 6444.00 EUR 36.00 EUR 4536.00 EUR 36.00 EUR 10980.00 EUR 36.00 EUR 10332.00 EUR 36.00 EUR 648.00 EUR 36.00 EUR 5832.00 EUR 36.00 EUR 8928.00 EUR 36.00 EUR 504.00 EUR 36.00 EUR 540.00 EUR 36.00 EUR 4284.00 EUR 36.00 EUR 1008.00 EUR 36.00 EUR 1800.00 EUR 36.00 EUR 1800.00 EUR 36.00 EUR 6696.00 EUR 36.00 EUR 1800.00 EUR 36.00 EUR 360.00 EUR 36.05 EUR 2667.70 EUR 36.00 EUR 5652.00 EUR 36.00 EUR 15948.00 EUR 36.00 EUR 4500.00 EUR 36.00 EUR 6480.00 EUR 36.00 EUR 10980.00 EUR 36.00 EUR 1620.00 EUR 36.05 EUR 5371.45 EUR 36.05 EUR 10995.25 EUR 36.05 EUR 10995.25 EUR 36.05 EUR 10995.25 EUR 36.05 EUR 10995.25 EUR 36.05 EUR 4758.60 EUR 36.05 EUR 973.35 EUR 36.05 EUR 7642.60 EUR 36.05 EUR 973.35 EUR 36.05 EUR 7642.60 EUR 36.05 EUR 7642.60 EUR 36.05 EUR 3352.65 EUR 36.05 EUR 18998.35 EUR 36.00 EUR 6804.00 EUR 36.00 EUR 6696.00 EUR 36.00 EUR 12060.00 EUR 36.00 EUR 10116.00 EUR 36.00 EUR 1944.00 EUR 36.00 EUR 12060.00 EUR 36.00 EUR 12060.00 EUR 36.00 EUR 12060.00 EUR 36.00 EUR 12060.00 EUR 36.00 EUR 12060.00 EUR 36.00 EUR 16884.00 EUR 35.95 EUR 10569.30 EUR 35.90 EUR 8616.00 EUR 35.90 EUR 7539.00 EUR 35.90 EUR 107.70 EUR 35.90 EUR 969.30 EUR 35.90 EUR 8616.00 EUR 35.95 EUR 18406.40 EUR 35.90 EUR 12708.60 EUR 35.85 EUR 4302.00 EUR 35.90 EUR 45269.90 EUR 35.85 EUR 19466.55 EUR 35.80 EUR 12458.40 EUR 35.75 EUR 7614.75 EUR 35.85 EUR 10253.10 EUR 35.80 EUR 1539.40 EUR 35.85 EUR 33627.30 EUR 35.80 EUR 20656.60 EUR 35.75 EUR 16445.00 EUR 35.70 EUR 6997.20 EUR 35.70 EUR 7211.40 EUR 35.75 EUR 4075.50 EUR 35.80 EUR 5298.40 EUR 35.75 EUR 6542.25 EUR 35.70 EUR 13173.30 EUR 35.65 EUR 1069.50 EUR 35.50 EUR 1810.50 EUR 35.60 EUR 5874.00 EUR 35.70 EUR 11174.10 EUR 35.75 EUR 1680.25 EUR 35.70 EUR 15565.20 EUR 35.60 EUR 4663.60 EUR 35.60 EUR 8081.20 EUR 35.60 EUR 1780.00 EUR 35.60 EUR 1815.60 EUR 35.70 EUR 1892.10 EUR 35.60 EUR 3773.60 EUR 35.70 EUR 785.40 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 35.942024 EUR 846901.90 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.02.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA - REGULIERTER MARKT MIC: XETA





