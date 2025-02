EQS-News: Global Uranium Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

Global Uranium beendet Erhebung historischer Daten zu Uranprojekten in Wyoming



18.02.2025 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Global Uranium beendet Datenerhebung, um Bohrziele und Exploration für Projekte in Wyoming voranzubringen 18. Februar 2025 Calgary, Alberta - Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FRA: Q3J) (das "Unternehmen") freut sich, den Abschluss eines umfassenden Programms bekannt geben zu dürfen, bei dem es um die Zusammenstellung historischer Daten und die Kartierung des Territoriums für seine Uranprojekte in Wyoming ging. Diese von der Big Rock Exploration durchgeführten Arbeiten bilden die Grundlage für die Erstellung eines Bohrzielmodells für alle fünf Projektbereiche. Zu dieser Datenerhebung gehörte eine Digitalisierung benachbarter Claims, die Zusammenstellung historischer geologischer und radiometrischer Daten, eine Georeferenzierung von Zugangswegen und die Integration wichtiger Explorationsdatensätze. Zur Präzisierung des regionalen Rahmenwerks zur Uranexploration wurden öffentlich zugängliche Bohrprotokolle, Erkundungen und historische Bergbaudaten aufgenommen. Dank dieser Arbeiten wird es dem Unternehmen besser gelingen, Ziele von hoher Priorität zu ermitteln und zukünftige Explorationsprogramme effizienter zu gehalten. "Nach Abschluss dieser Phase, in der historische Daten erhoben wurden, verfügen wir nun über die technischen Grundlagen, um bei unseren Projekten in Wyoming in die nächste Phase zu starten", erklärte Ungad Chadda, CEO von Global Uranium. "Durch die Nutzung sowohl historischer als auch moderner Datensätze sind wir besser aufgestellt, um unsere Bohrziele zu präzisieren und die Projektentwicklung schneller voranzubringen." Nach dieser Sichtung historischer Daten wird das Unternehmen seinen Fokus nun auf die Verfeinerung der Roadmap für die Bohrungen lenken. Zur nächsten Arbeitsphase gehört eine Überprüfung der Explorationsstrategien, um die Zielausrichtung zu optimieren, eine Bewertung der erforderlichen Genehmigungen und die Ermittlung der wirksamsten geophysikalischen Techniken zur Verbesserung der Untergrundmodellierung. Dabei bewertet das Unternehmen auch weiterhin den möglichen Einsatz magnetischer und radiometrischer Erhebungen, um die Zielgebiete noch einmal zu präzisieren. Zudem sind Validierungsarbeiten vor Ort geplant, um Zugangswege zu bewerten und die Standortbedingungen für mögliche Bohrungen bestätigen zu können. Die Ergebnisse dieses Programms werden in die Explorationspläne von Global Uranium einfließen. Vor Beginn des Genehmigungsverfahrens sind jedoch weitere geophysikalische und geochemische Untersuchungen zu erwarten. Das Unternehmen setzt weiterhin auf eine datengesteuerte Explorationsstrategie, bei der historische und moderne Datensätze eingesetzt werden, um das Projektpotenzial zu maximieren. Qualifizierte Person Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., Vice President of Exploration von Global Uranium und eine qualifizierte Person (gemäß der Definition dieses Begriffs in National Instrument 43-101), hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Über Global Uranium Corp. Global Uranium Corp. richtet sein Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen mit Schwerpunkt in Nordamerika. Das Unternehmen besitzt zur Zeit folgende zentrale Uranprojekte: die Wing Lake-Liegenschaft im Gebiet Mudjatik im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan; das Northwest Athabasca Joint Venture mit Forum Energy Metals Corp. und NexGen Energy Ltd. in der Region Northwest Athabasca in Saskatchewan sowie die Projekte Great Divide Basin District, Gas Hills District und Copper Mountain District in Wyoming (USA). Für die Geschäftsführung Ungad Chadda CEO 587-330-0045 info@globaluranium.com Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie "könnte", "beabsichtigt", "erwartet", "glaubt", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" und vergleichbare Ausdrücke sowie Aussagen zu Angelegenheiten, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, soll zukunftsgerichtete Information kennzeichnen und beruht auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens über das Ergebnis oder den Zeitpunkt solcher künftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Absicht des Unternehmens beziehen, seine Explorationsbemühungen beim Projekt fortzusetzen, um das Potenzial des Projekts zu erschließen, und die Erwartung, dass der natürliche Schadstoffabbau dem Standort eine weitere Erholung erlaubt, ohne dass weitere Maßnahmen getroffen werden müssen. Obwohl diese Aussagen auf angemessenen Annahmen der Unternehmensleitung beruhen, kann nicht gewährleistet werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen: das Risiko, dass die Exploration beim Projekt nicht fortgesetzt wird, sei es infolge eines Mangels an finanziellen Mitteln oder aufgrund der Tatsache, dass die erforderlichen Genehmigungen oder Zulassungen nicht erteilt werden, durch eine Entscheidung im Ermessen der Leitung des Joint Ventures oder auf andere Weise; das Risiko, dass das Unternehmen die Exploration des Projekts nicht wie derzeit geplant fortsetzt, und dass die Explorationsaktivitäten, selbst wenn das Unternehmen sie fortsetzt, nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen bei der Neudefinition von Plänen, die Tatsache, dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration nicht unbedingt auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts hinweisen; dass die Mineralexploration erfolglos sein oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielen könnte; Risiken in Zusammenhang mit Joint Ventures und andere Risiken und Faktoren, die das Unternehmen in seinen kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen identifiziert hat, die auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dass dies durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben wird. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten die Investoren kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen. Die voranstehenden Ausführungen gelten ausdrücklich für alle in dieser Meldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen. Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.



